Ein "kleiner Titel" als erstes großes Nagelsmann-Ding

Zeigt die Nationalelf schon ein Jahr vor der WM Titelreife? Das Finalturnier der Nations League mit absoluten Top-Gegnern wird zum Wegweiser. Der Bundestrainer will in München liefern.

München. Julian Nagelsmann hat ein ganz klares Trophäen-Ranking. "Der größte Pokal als Nationaltrainer ist der WM-Pokal. Den möchte jeder gerne gewinnen", sagt der 37-Jährige. Auf dem beschwerlichen Weg dahin erklärt er aber zunächst den erstmaligen Gewinn der Nations-League-Trophäe beim hochkarätig besetzten Final-Four-Turnier mit Halbfinal-Gegner Portugal, Topfavorit Spanien und dem WM-Zweiten Frankreich zum großen Ding - "auch wenn es nur ein kleiner Titel ist". Doch Nagelsmann will ihn - jetzt!

Es wäre sein erster Titel als Bundestrainer mit der Nationalmannschaft. Und damit das nächste Erfolgs-Level zwölf Monate vor der WM in den USA, Kanada und Mexiko. "Es geht um die Zielsetzung. Wir wollen jetzt dahin kommen, gemeinsam Titel zu gewinnen. Das ist für uns als Gruppe sehr wichtig. Das Final Four ist dazu noch in unserem Land, es kann wieder eine kleine Mini-EM sein."

Julian Nagelsmann (l) schaut beim letzten Training nochmal genau hin. Neben ihm Assistent Benjamin Glück. Bild: Federico Gambarini/dpa Julian Nagelsmann (l) schaut beim letzten Training nochmal genau hin. Neben ihm Assistent Benjamin Glück. Bild: Federico Gambarini/dpa

Vier Tage nach dem rauschenden Champions-League-Triumph von Paris Saint-Germain mit gleich drei bärenstarken Portugiesen in der Startelf richten sich die Blicke wieder nach München. Im Halbfinale am Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) soll Portugal mit dem unverwüstlichen Immer-noch-Anführer Cristiano Ronaldo (40) nicht zum Stolperstein werden. Nur ein Heimsieg zählt.

Füllkrug: "Wollen dieses Turnier unbedingt gewinnen"

Denn der Wunsch aller im DFB-Tross ist es, einen großen Revanche-Abend gegen Europameister Spanien oder eine weitere große Kraftprobe mit den Franzosen im Endspiel am Sonntag (21.00 Uhr) erneut in München zu erleben. Spanien und Frankreich bestreiten am Donnerstag das zweite Halbfinale.

Zwei Fußballfeste sind angesagt. "Wir wollen unsere Fans entertainen. Wir wollen dieses Turnier unbedingt gewinnen. Wir gehen das sehr, sehr, sehr seriös an", verspricht Torjäger und Fan-Liebling Niclas Füllkrug.

Bayern-Profi Joshua Kimmich wird in seinem 100. Länderspiel eine Elf auf den von feiernden PSG-Fans ramponierten Rasen der Allianz Arena führen, die ganz anders aussehen wird als beim gefeierten Viertelfinal-Erfolg gegen Italien im März. Beim spektakulären 3:3 nach einer grandiosen ersten Spielhälfte inklusive 3:0-Führung spielten neben Jamal Musiala noch weitere Asse wie Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Tim Kleindienst und Angelo Stiller groß auf.

100. Länderspiel für den Kapitän: Joshua Kimmich am Ball. Bild: Christian Charisius/dpa 100. Länderspiel für den Kapitän: Joshua Kimmich am Ball. Bild: Christian Charisius/dpa

"Es ist ärgerlich, dass wir so viele Verletzte haben. Aber es bringt nichts, darüber zu reden. Diejenigen, die zu Hause sind, helfen uns nicht. Wir haben trotzdem genug Qualität, um die beiden Spiele zu gewinnen", sagte Kimmich.

Wirtz im Fokus - und Neuling Woltemade

In jedem Ausfall liegt freilich auch eine Chance. Bayern-Profi Leon Goretzka nutze sie gegen Italien zu einem unverhofften großen DFB-Comeback. Jetzt kehren andere Top-Kräfte teilweise nach langen Abwesenheiten zurück. Marc-André ter Stegen steht nach neun Monaten wieder im DFB-Tor. Der Dortmunder Waldemar Anton dürfte in der Abwehrreihe davor Rüdiger ersetzen.

Auch der im März fehlende Leverkusener Offensivstar Florian Wirtz ist wieder dabei. Nach seiner Absage an den FC Bayern kann der wohl künftige Liverpool-Star ausgerechnet in München im 30. Länderspiel sein großes Können zeigen.

Zaubert Wirtz im Nationaltrikot erstmals statt mit Bayern-Star Musiala mit Stuttgarts Saison-Aufsteiger Nick Woltemade? Alles sprach in den Tagen der Vorbereitung im Wohlfühl-Quartier in Herzogenaurach für das Debüt des 23-Jährigen. Für den baumlangen Angreifer spricht nicht nur das Momentum.

"Wir haben mit Kai Havertz und Tim Kleindienst vom Positionsprofil zwei Ausfälle. Da passt Nick sehr gut rein in das Profil", äußerte Nagelsmann vielsagend. Woltemade soll nach dem Gewinn des DFB-Pokals mit Stuttgart in dieser Woche erst die Nationalelf zum Nations-League-Titel schießen und dann in seinem persönlichen Supersommer auch noch die deutsche U21-Auswahl zum EM-Titel führen. Ein rauschendes Titel-Triple für den Youngster?

Nagelsmann: "Nachhaltigkeit ist Gewinnen"

Woltemades rasante Lernkurve passt zur Nationalmannschaft. "Die ist extrem hoch", sagte Nagelsmann. "Das Selbstverständnis ist gewachsen." Und es soll weiterwachsen. "Nachhaltigkeit ist Gewinnen", betont der Chefcoach.

Füllkrug spricht von einem neuen Gefühl - im Team und bei den Fans. "Dieses Selbstverständnis, dass das ganze Land davon ausgeht, dass wir das Turnier gewinnen, das wollen wir weiter füttern", sagte der 32-Jährige, der bei seinem DFB-Comeback wohl wieder die Joker-Rolle einnehmen wird: "Eine Gewinner-Mentalität kannst du dir nur über positive Ergebnisse erarbeiten."

Ronaldo und drei PSG-Champions

Ein Sieg gegen den Weltranglisten-Siebten Portugal dürfte Schwerstarbeit erfordern, auch wenn die letzte Niederlage 25 Jahre zurückliegt. Cristiano Ronaldo, inzwischen 40, wartet immer noch auf seinen Premierenerfolg gegen das DFB-Team. Bleibt das so? "Portugal hat eine Wahnsinnsmannschaft", warnte Torwart ter Stegen auch unter dem frischen Eindruck des im DFB-Quartier in Herzogenaurach verfolgten 5:0-Triumphes von PSG gegen Inter Mailand mit den brillant spielenden Vitinha, Joao Naves und Nuno Mendes.

"Es wird eine große Aufgabe. Das war beeindruckend, was sie auf dem Platz veranstaltet haben", sagte ter Stegen: "Das wird ein harter Gegner für uns. Aber wir werden alles reinhauen, um auch das Finale spielen zu können." (dpa)