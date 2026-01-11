Ein Kommentar zum Biathlon-Weltcup in Oberhof: Deutschen mangelt es an Konstanz

Beim sportlichen Spektakel am Grenzadler, das im nächsten Jahr im März stattfindet, erkämpfen die deutschen Skijäger zwei Podestplätze. Die absolute Weltspitze bestimmen andere Nationen.

Blauer Himmel, Sonnenschein, Frost und Pulverschnee: Am letzten Wettkampftag des Biathlon-Weltcups präsentierte sich Oberhof als Winter-Wunderland. Da bleibt nur zu hoffen, dass im nächsten Jahr, wenn das Spektakel erstmals Anfang März über die Bühne geht, ähnliche Top-Bedingungen am Grenzadler herrschen. Die rührigen Organisatoren hätten...