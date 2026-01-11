MENÜ
  • Ein Kommentar zum Biathlon-Weltcup in Oberhof: Deutschen mangelt es an Konstanz

Tausende Zuschauer säumten die Strecke in Oberhof. Deutsche Siege konnten sie leider nicht bejubeln.
Tausende Zuschauer säumten die Strecke in Oberhof. Deutsche Siege konnten sie leider nicht bejubeln. Bild: Imago
Meinung
Wintersport
Ein Kommentar zum Biathlon-Weltcup in Oberhof: Deutschen mangelt es an Konstanz
Redakteur
Von Thomas Treptow
Beim sportlichen Spektakel am Grenzadler, das im nächsten Jahr im März stattfindet, erkämpfen die deutschen Skijäger zwei Podestplätze. Die absolute Weltspitze bestimmen andere Nationen.

Blauer Himmel, Sonnenschein, Frost und Pulverschnee: Am letzten Wettkampftag des Biathlon-Weltcups präsentierte sich Oberhof als Winter-Wunderland. Da bleibt nur zu hoffen, dass im nächsten Jahr, wenn das Spektakel erstmals Anfang März über die Bühne geht, ähnliche Top-Bedingungen am Grenzadler herrschen. Die rührigen Organisatoren hätten...
07:00 Uhr
4 min.
Blutspuren im Schnee: Spaziergängerinnen im Rabensteiner Wald schockiert
Spaziergänger entdeckten am Chemnitzer Stadtrand Blutspuren im Schnee.
An zwei Wegen durch den Rabensteiner Wald entdeckten Spaziergänger Blut im Schnee. Wohin die Spuren führten, und wie man sich in einem solchen Fall am besten verhält.
Erik Anke
06.01.2026
4 min.
Mit viel Selbstvertrauen und großer Vorfreude: Strelow bereit für Biathlon-Spektakel in Oberhof
Justus Strelow ist optimistisch und bereit für sein Heimspiel in Oberhof.
Sachsens bester Skijäger zeigte zuletzt auf Schalke und in Frankreich starke Leistungen. Die ansteigende Formkurve will er auch am Grenzadler unter Beweis stellen. Über 50.000 Zuschauer werden erwartet.
Thomas Treptow
17:41 Uhr
3 min.
"Einfach schöner Tag": Gladbach feiert seltenen Heimsieg
Sander und Diks freuen sich über die frühe Führung.
Eine schnelle Führung, ein Handelfmeter und ein Doppelpack vom Torjäger - da gab es für Augsburg im Borussia-Park nichts zu holen. Gladbach poliert seine bisher schwache Heimbilanz auf.
Morten Ritter, dpa
08.01.2026
4 min.
Zwischen Triumph und Tragik: Bakken-Freund Giacomel gewinnt Sprint beim Biathlon-Weltcup in Oberhof vor Nawrath
Sprintsieger Tommaso Giacomel gedenkt beim Zieleinlauf bei einer Umarmung seinem verstorbenen Freund Sivert Bakken.
Beim ersten Rennen am Grenzadler ehren Teamkameraden Zuschauer, Trainer und Betreuer den kürzlich verstorbenen Norweger Sivert Guttorm Bakken. Am Ende steht ein enger Vertrauter ganz oben. Für Justus Strelow endet der Sprint mit einer Enttäuschung.
Thomas Treptow
17:46 Uhr
1 min.
Thüringer HC legt Fehlstart in der European League hin
16 Tore der überragenden Johanna Reichert reichten den Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC nicht zum Sieg. Sie verloren in der European League in Mosonmagyaróvár. (Archivbild)
Die Thüringer Bundesliga-Handballerinnen verlieren zum Auftakt in Mosonmagyaróvár. Ein Gala-Auftritt der Torjägerin kann die schwache Defensivleistung nicht kompensieren.
10.01.2026
3 min.
„Mordholz“: Wieso die Erzgebirgskrimi-Prominenz in wenigen Tagen ins Erzgebirge kommt und Fans schnell sein müssen
Mitten in Annaberg: die Erzgebirgskrimi-Stars Lara Mandoki, Kai Scheve und Teresa Weißbach (v. l.).
Publikumswirksame Vorpremieren der ZDF-Krimireihe hat es bereits zwei in Chemnitz gegeben: mit „Wintermord“ (gedreht in Oberwiesenthal) und „Die letzte Note“ (gedreht in Chemnitz). Nun folgt eine im Erzgebirge.
Katrin Kablau
Mehr Artikel