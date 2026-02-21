MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Ein Kommentar zum Olympia-Abschneiden der deutschen Biathleten: Zu spät auf Abwärtstrend reagiert

Alles gegeben, aber es hat wieder nicht ganz gereicht. Philipp Horn lässt nach Platz vier im Massenstart im Ziel den Kopf hängen.
Alles gegeben, aber es hat wieder nicht ganz gereicht. Philipp Horn lässt nach Platz vier im Massenstart im Ziel den Kopf hängen. Bild: dpa
Alles gegeben, aber es hat wieder nicht ganz gereicht. Philipp Horn lässt nach Platz vier im Massenstart im Ziel den Kopf hängen.
Alles gegeben, aber es hat wieder nicht ganz gereicht. Philipp Horn lässt nach Platz vier im Massenstart im Ziel den Kopf hängen. Bild: dpa
Meinung
Wintersport
Ein Kommentar zum Olympia-Abschneiden der deutschen Biathleten: Zu spät auf Abwärtstrend reagiert
Redakteur
Von Thomas Treptow
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die deutschen Skijäger haben den Anschluss an die Weltspitze verloren. Von den Winterspielen kehren sie mit nur einer Medaille zurück. Es wurden Fehler gemacht.

Mit Bronze in der Mixstaffel hatte es vielversprechend begonnen für die deutschen Biathleten. Doch übertriebene Jubelszenen, so wie sie nach der ersten und letzten Medaille in den sozialen Medien des Deutschen Skiverbandes Verbandes rüberkamen, werden nicht hängenbleiben von Antholz 2026. Es sind eher die hilflosen Gesten, die Tränen oder die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:19 Uhr
3 min.
Überraschendes Aus für beliebte Gaststätte: „Erdbeerschänke“ in Wilkau-Haßlau schließt
Betreiber Ronald Otto am Tresen der nun geschlossenen Gaststätte. Das Foto entstand 2024.
Die „Erdbeerschänke“ stellt mit sofortiger Wirkung den Betrieb ein. Betreiber Ronald Otto führt gesundheitliche Gründe an. Gäste haben aber noch an einem Tag die Möglichkeit, dort zu essen.
Valentin Hermann
22.02.2026
2 min.
"Terroranschlag": Explosionen in westukrainischer Stadt Lwiw
Lwiw ist nur etwa 50 Kilometer Luftlinie von der polnischen Grenze entfernt.
Die nahe der Grenze zu Polen gelegene Großstadt Lwiw wird nachts von Explosionen erschüttert. Polizisten sollen in eine Falle gelockt worden sein. Der Bürgermeister spricht von Terrorismus.
22.02.2026
2 min.
Lawinenkatastrophe in Kalifornien: Alle neun Toten geborgen
Tagelanges Schneetreiben behinderte die Bergungsaktion.
Vier Tage nach dem verheerenden Lawinenunglück in den USA sind alle Toten geborgen worden. Schneemassen hatten den Einsatz erschwert. Inzwischen ist auch die Identität der Opfer bekannt.
08:45 Uhr
3 min.
Als Erzgebirgerin Sieglinde als Siegfried von der Ski-Schanze flog
Für den Fototermin hat Sieglinde Eißmann in Gahlenz bei Oederan noch einmal die Langlaufski ihrer Jugend vom Boden geholt und staubt sie zünftig ab.
Das Skispringen eine reine Männerdisziplin? Sieglinde Eißmann aus dem Oederaner Ortsteil Gahlenz trat mit ihren Sprüngen vor über 30 Jahren den Gegenbeweis an. Während Olympia 2026 erinnert sie sich.
Christof Heyden
16:25 Uhr
4 min.
"Um mein Leben gekämpft": Biathlet Horn verfehlt Bronze
Philipp Horn wird im Ziel von seiner weinenden Ehefrau Antonia getröstet.
Philipp Horn zeigt ein starkes Rennen im Massenstart. Nach dem letzten Schießen ist der deutsche Biathlet Dritter - und bleibt doch wieder ohne Olympia-Medaille.
Thomas Wolfer und Sandra Degenhardt, dpa
17.02.2026
5 min.
Auch Edelfan Klopp hilft nicht: Biathleten in Staffel Vierte
Jürgen Klopp (M) drückte dem deutschen Team die Daumen.
Für die deutschen Biathleten bleibt bei der Siegerehrung wieder nur die Zuschauerrolle. Auch in der Staffel reicht es bei Olympia nicht zum Podium.
Thomas Wolfer und Sandra Degenhardt, dpa
Mehr Artikel