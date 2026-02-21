Ein Kommentar zum Olympia-Abschneiden der deutschen Biathleten: Zu spät auf Abwärtstrend reagiert

Wintersport
Die deutschen Skijäger haben den Anschluss an die Weltspitze verloren. Von den Winterspielen kehren sie mit nur einer Medaille zurück. Es wurden Fehler gemacht.
Mit Bronze in der Mixstaffel hatte es vielversprechend begonnen für die deutschen Biathleten. Doch übertriebene Jubelszenen, so wie sie nach der ersten und letzten Medaille in den sozialen Medien des Deutschen Skiverbandes Verbandes rüberkamen, werden nicht hängenbleiben von Antholz 2026. Es sind eher die hilflosen Gesten, die Tränen oder die...
