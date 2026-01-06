Ein Kommentar zur Vierschanzentournee über Primus Prevc und das deutsche Dilemma

Wintersport
Die DSV-Skispringer warten seit Sven Hannawald 2002 weiter auf den ersten Gesamtsieg. Das größte Problem besteht aber im Nachwuchs.Die Fans halten dem Sport die Treue, trotz Materialverstößen.
Es hat wieder nicht funktioniert mit einem Vierschanzentourneesieger aus Deutschland. Fast ein Vierteljahrhundert ist das jetzt so. Stefan Horngacher tritt als nicht vollendeter Bundestrainer nach dem Olympiawinter ab. In seinen sieben Jahren in deutschen Diensten fehlt dem Österreicher dieser Prestigetitel.
