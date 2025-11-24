Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Ein Tor, drei Vorlagen: Messi führt Miami ins MLS-Halbfinale

Weltmeister Lionel Messi trifft zur Führung für Inter Miami.
Bild: Tanner Pearson/AP/dpa
Weltmeister Lionel Messi trifft zur Führung für Inter Miami.
Weltmeister Lionel Messi trifft zur Führung für Inter Miami. Bild: Tanner Pearson/AP/dpa
Fußball
Ein Tor, drei Vorlagen: Messi führt Miami ins MLS-Halbfinale
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Lionel Messi bricht in der MLS wieder einen Rekord. Der Superstar lässt nach seiner Gala im Playoff-Viertelfinale Inter Miami vom ersten Titel in der nordamerikanischen Profiliga träumen.

Cincinnati.

Superstar Lionel Messi hat Inter Miami in der MLS mit einer weiteren Gala ins Playoff-Halbfinale geführt. Der argentinische Weltmeister war beim deutlichen 4:0 (1:0) im Viertelfinale beim FC Cincinnati mit einem Treffer und drei Vorlagen der überragende Akteur auf dem Platz. Mit nun sechs Toren und sechs Vorlagen ist er bereits bester Playoff-Scorer in der Liga-Historie. 

In der Runde der besten Vier bekommen es Messi und Co. mit dem New York City FC zu tun, die Philadelphia Union mit 1:0 (1:0) bezwingen konnten. Für Miami wird es seit dem Premieren-Jahr 2020 das erste Playoff-Halbfinale der Club-Geschichte.

Lionel Messi ist im Playoff-Viertelfinale einmal mehr nicht aufzuhalten.
Bild: Tanner Pearson/AP/dpa
Lionel Messi ist im Playoff-Viertelfinale einmal mehr nicht aufzuhalten.
Lionel Messi ist im Playoff-Viertelfinale einmal mehr nicht aufzuhalten. Bild: Tanner Pearson/AP/dpa

Messi leitete mit der Führung per Kopfball den Viertelfinal-Erfolg beim Hauptrunden-Zweiten der Eastern Conference aus Cincinnati ein (19. Minute). Nach dem Seitenwechsel bereitete der 38-Jährige die Tore seiner argentinischen Landsleute Tadeo Allende (62./74.) und Mateo Silvetti (57.) überragend vor.

Müller wartet auf Halbfinal-Gegner

Ex-Nationalspieler Thomas Müller hatte sich bereits am Samstag (Ortszeit) mit den Vancouver Whitecaps im Elfmeterschießen gegen Los Angeles FC durchsetzen können und steht im Finale der Western Conference. Der Sieger wird am Montag (Ortszeit) zwischen San Diego und Minnesota ermittelt. (dpa)

