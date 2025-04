Ein Tor reicht: Barça macht Traumfinale gegen Real perfekt

Im Hinspiel gab es ein 4:4 zwischen dem FC Barcelona und Atlético Madrid, im Rückspiel entscheidet dann ein einziger Treffer über den Einzug ins spanische Pokalfinale. Dort kommt es zum Traumduell.

Madrid.

Trainer Hansi Flick hat mit dem FC Barcelona das Traumfinale um den spanischen Fußball-Pokal gegen Real Madrid perfekt gemacht. Die Katalanen setzten sich im Halbfinal-Rückspiel gegen Atlético Madrid mit 1:0 (1:0) durch. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften in der vergangenen Woche 4:4 getrennt.

Im Endspiel am 26. April trifft Rekordsieger Barça nun auf Real, das sich im Halbfinale bereits am Dienstag gegen Real Sociedad San Sebastián durchgesetzt hatte. Zuletzt hatte es ein nationales Pokalfinale mit den beiden größten Clubs des Landes 2014 gegeben. Damals gewann Real 2:1 gegen Barcelona.

Torres spielt für Lewandowski und erzielt das 1:0

Barça war im Halbfinal-Rückspiel vor allem in der ersten Halbzeit das klar überlegene Team und hatte zahlreiche gute Gelegenheiten, erzielte aber nur das Tor durch Ferran Torres (27. Minute), der für Robert Lewandowski in der Startelf stand. Vorausgegangen war ein schöner Pass von Lamine Yamal. In den anderen Szenen wollten es Flicks Profis oft zu schön machen oder übersahen einen besser stehenden Mitspieler.

Marcos Llorente von Atlético Madrid im Duell mit Inigo Martinez vom FC Barcelona. Bild: Manu Fernandez/AP/dpa Marcos Llorente von Atlético Madrid im Duell mit Inigo Martinez vom FC Barcelona. Bild: Manu Fernandez/AP/dpa

Nach dem Seitenwechsel und der Einwechslung von Javi Galan, Alexander Sörloth und Giuliano Lenglet hatte Madrid deutlich mehr vom Spiel und setzte Flicks Mannschaft eins ums andere Mal unter Druck. Sörloth traf in der 69. Minute auch zum vermeintlichen Ausgleich, stand aber knapp im Abseits. (dpa)