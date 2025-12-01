Ein Weltstar wird 60: Katarina Witt – Ein Gespräch über Alter, Chemnitz, Schokolade und Zukunft

Die zweimalige Eiskunstlauf-Olympiasiegerin ist bis heute ein Weltstar. Groß geworden in Karl-Marx-Stadt, ist sie nach Ende ihrer goldenen Amateur-Sportkarriere 1988 zur Show und ins Profilager gewechselt. Am 3. Dezember wird Katarina Witt 60.

Unsere Autorin hat für die „Freie Presse“ mit der Chemnitzer Ehrenbürgerin über das Abc ihres Lebens gesprochen. Unsere Autorin hat für die „Freie Presse“ mit der Chemnitzer Ehrenbürgerin über das Abc ihres Lebens gesprochen.