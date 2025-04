Eine Stufe mit Messi: Müller rückt bei Rekordspielen vor

Es könnte sein letzter Einsatz in der Königsklasse werden, Thomas Müller hat damit direkt nochmal eine Marke gesetzt. Die Bayern-Ikone zieht mit einem Superstar gleich.

Mailand. Mit seinem Einsatz im Viertelfinale der Champions League bei Inter Mailand zieht Thomas Müller mit Superstar Lionel Messi gleich. Die Ikone von Bayern München absolvierte sein 163. Spiel in der Königsklasse und liegt damit zusammen mit Messi auf dem dritten Platz der Einsatz-Rangliste. Mit 183 Spielen liegt Cristiano Ronaldo auf Platz eins vor Spaniens Ex-Nationaltorhüter Iker Casillas (177).

"Das ist großartig. Zwei außergewöhnliche Spieler mit unterschiedlichen Qualitäten", sagte Bayerns Sportvorstand Max Eberl bei DAZN. Man werde alles dafür tun, dass es nicht der letzte Einsatz in der Champions League sein werde.

"Es ist für mich völlig klar, dass wir bei unseren Torchancen effizienter werden müssen. Und ansonsten einfach Fußball spielen, befreit Fußball spielen ohne Hemmungen", sagte Müller vor dem Spiel. Der 35-Jährige hatte beim 1:2 im Hinspiel das Bayern-Tor erzielt. Es war das erste Spiel nach der Verkündung, dass der Rekordmeister dem Routinier keinen neuen Vertrag geben werde.

Gebraucht wird Müller noch immer, wie die Startelf-Einsätze am Samstag gegen Dortmund und nun in Mailand zeigen. "Weder gegen Inter noch gegen Dortmund fühlt es sich als Genugtuung an", sagte Müller. "Vielmehr überwiegt die Freude, dass ich nochmal von der Leine gelassen werde." (dpa)