"Einer der besten der Welt" - DEB-Team hofft auf NHL-Topstar

Noch ist das deutsche Eishockey-Team nicht in WM-Form. Ein NHL-Topstürmer könnte helfen. Doch die WM-Teilnahme von Tim Stützle ist noch unklar.

Düsseldorf. Die Entscheidung über eine WM-Teilnahme von NHL-Top-Stürmer Tim Stützle von den Ottawa Senators soll Mitte der Woche fallen. Laut DEB-Sportdirektor Christian Künast ist der 23-Jährige nach dem Playoff-Aus in der nordamerikanischen Profiliga nicht 100-prozentig fit.

"Er lässt sich jetzt erstmal behandeln die nächsten Tage und dann schauen wir weiter", sagte Künast nach dem 2:5 im letzten deutschen WM-Test gegen die USA am Sonntag in Düsseldorf. "Ich würde wirklich gerne die WM für Deutschland spielen, aber ich werde meinem Körper jetzt erst einmal ein paar Tage Pause gönnen, und dann schauen wir mal, was in dieser Richtung vielleicht noch passiert", sagte Stützle selbst am Wochenende.

"Das hat er uns auch so kommuniziert", meinte Künast. "Er hat ein, zwei Themen. Für uns ist wichtig, dass er 100-prozentig fit ist. Nur dann macht es auch Sinn." Für Stützle, der in bislang fünf Jahren auf 326 Punkte in 367 NHL-Spielen kommt, wäre es die erst zweite WM-Teilnahme.

Trainer und Team hoffen auf Stützle

"Wir warten jetzt alle auf eine möglichst positive Antwort", sagte Bundestrainer Harold Kreis, der nach der verpatzten WM-Generalprobe gegen die USA bis zum ersten Gruppenspiel am kommenden Samstag gegen Ungarn (16.20 Uhr/ProSieben und MagentaSport) noch viel Arbeit hat.

"Wir haben alle gelesen, dass er gerne kommen würde. Einen Spieler mit seiner Qualität, das ist einer der besten der Welt. Den nimmt jede Mannschaft gerne", sagte Justin Schütz, der beide deutschen Tore gegen die USA schoss. (dpa)