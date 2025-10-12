Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Einsatz von BVB-Torjäger Guirassy in München nicht in Gefahr

Guirassy soll am Dienstag wieder in Dortmund trainieren
Guirassy soll am Dienstag wieder in Dortmund trainieren Bild: Harry Langer/dpa
Guirassy soll am Dienstag wieder in Dortmund trainieren
Guirassy soll am Dienstag wieder in Dortmund trainieren Bild: Harry Langer/dpa
1. Bundesliga
Einsatz von BVB-Torjäger Guirassy in München nicht in Gefahr
Serhou Guirassy kehrt nach seiner Abreise von der Nationalmannschaft planmäßig zum BVB zurück. Der Stürmer kann im Topspiel gegen den FC Bayern auflaufen.

Dortmund.

BVB-Torjäger Serhou Guirassy wird nach seiner vorzeitigen Abreise von der Nationalmannschaft Guineas am Dienstag wieder zurück in Dortmund zum Training erwartet. Demnach ist ein Einsatz des Stürmers am kommenden Samstag im Bundesliga-Topspiel beim FC Bayern München nicht in Gefahr. 

Der in den vergangenen Wochen angeschlagene Guirassy war beim 2:1 in der WM-Qualifikation am Donnerstag im Mosambik geschont worden. Da sich Guinea nicht mehr für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr qualifizieren kann, erhielt Guirassy vom Verband Guineas einige Tage frei. Der BVB sei darüber informiert, teilte ein Club-Sprecher am Sonntag mit. 

Der 29 Jahre alte Angreifer hatte am Freitag das Teamquartier Guineas verlassen. Er sei "körperlich stark geschwächt", hatte der Nationalverband mitgeteilt. Guirassy war nach der Bundesligapartie gegen den VfL Wolfsburg mit Oberschenkelproblemen "aus Liebe zu Guinea" angereist und habe sich danach "mit Erlaubnis des Trainerstabs" für die Rückkehr nach Deutschland entschieden. (dpa)

Mehr Artikel