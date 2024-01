Einstieg von Porsche beim VfB Stuttgart perfekt

Der VfB Stuttgart verkauft Anteile an der Fußball-AG an einen prominenten Autobauer. Wie viel Geld fließt, wird offiziell nicht bekannt gegeben.

Stuttgart/Bonn.

Der Einstieg von Porsche beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart ist perfekt. In einem ersten Schritt habe die Volkswagen-Tochter 5,49 Prozent der Anteile an der VfB Stuttgart 1893 AG erworben, teilten die Schwaben mit. Die zweite Tranche in Höhe von 5,20 Prozent sei für Juni 2024 geplant.