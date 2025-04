Eintracht bangt im Liga-Schlussspurt um "Fixpunkt" Götze

Noch weit vor der Pause muss Mario Götze bei Eintracht Frankfurt gegen Tottenham Hotspur ausgewechselt werden. Der Ex-Weltmeister verlässt den Platz mit gesenktem Kopf.

Frankfurt/Main. Mario Götze hat sich beim Viertelfinal-Aus von Eintracht Frankfurt in der Europa League verletzt und fällt vorerst aus. Der 32 Jahre alte Fußball-Weltmeister von 2014 griff sich nach einem Zweikampf beim späteren 0:1 gegen Tottenham Hotspur an den rechten hinteren Oberschenkel.

Laut Dino Toppmöller erlitt Götze "mindestens mal" einen leichten Faserriss. Der Eintracht-Coach hob dabei auch die Bedeutung Götzes im Team hervor: "Er ist ein absoluter Fixpunkt in dieser Mannschaft." Götze hatte in der 17. Minute ausgewechselt werden müssen und mit gesenktem Kopf Götze den Platz verlassen.

Eintracht ist Bundesliga-Dritter

Ein Einsatz bereits am kommenden Sonntag im Meisterschaftsspiel beim FC Augsburg dürfte ausgeschlossen sein. Am 26. April kommt es dann im Heimspiel gegen RB Leipzig zu einem womöglich vorentscheidenden Spiel um das Erreichen der Champions League. Aktuell belegt die Eintracht den dritten Platz in der Bundesliga, Leipzig ist Vierter.

Das Fehlen von Götze nach nicht mal 20 Minuten machte sich auch gegen die Spurs bemerkbar. Dem Spiel der Eintracht mangelte es immer wieder an den kreativen Momenten des Ex-Weltmeisters.

Zuvor hatte Götze im Rückspiel des Achtelfinales gegen Ajax Amsterdam mit zwei Toren maßgeblichen Anteil am 4:1-Heimsieg gehabt nach dem 2:1 beim niederländischen Traditionsclub im Hinspiel. (dpa)