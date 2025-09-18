Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Eintracht-Coach warnt vor Sané: "Überragender Spieler"

Leroy Sané gastiert mit Galatasaray Istanbul bei Eintracht Frankfurt.
Leroy Sané gastiert mit Galatasaray Istanbul bei Eintracht Frankfurt. Bild: Murat Akbas/dpa
Leroy Sané gastiert mit Galatasaray Istanbul bei Eintracht Frankfurt.
Leroy Sané gastiert mit Galatasaray Istanbul bei Eintracht Frankfurt. Bild: Murat Akbas/dpa
Fußball
Eintracht-Coach warnt vor Sané: "Überragender Spieler"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Leroy Sané hat bei Galatasaray Istanbul noch nicht glänzen können. Eintracht-Trainer Dino Toppmöller hat dennoch größten Respekt vor dem deutschen Nationalspieler.

Frankfurt/Main.

Dino Toppmöller will sich vom durchwachsenen Saisonstart von Leroy Sané im Trikot von Galatasaray Istanbul nicht blenden lassen und hat ausdrücklich vor der Klasse des deutschen Nationalspielers gewarnt. "Ich mag ihn unheimlich. Er ist ein super Typ und überragender Spieler, der an einem Top-Tag eine ganze Abwehr auseinander spielen kann", sagte der Trainer von Eintracht Frankfurt vor dem Champions-League-Duell mit dem türkischen Meister heute Abend (21.00 Uhr/DAZN) über den Offensivspieler. 

Der im Sommer ablösefrei vom FC Bayern München nach Istanbul gewechselte Sané konnte in den bisherigen fünf Spielen in der Süper Lig nicht überzeugen und brachte es nur auf ein Tor und eine Vorlage. Dafür setzte es zuletzt harsche Kritik für den 29-Jährigen. "Meiner Meinung nach ist er kein geeigneter Spieler für die Süper Lig. Er versucht mit dem Ball zu glänzen, anstatt seine Arbeit zu machen. Ich finde, Sané ist etwas zu weich", sagte die türkische Fußball-Legende Volkan Demirel über Sané. 

Frankfurter Respekt vor Sané

Toppmöller sieht das ganz anders. Sané habe "ein unglaublich gutes Dribbling, eine enge Ballführung und einen guten Speed", lobte der 44 Jahre alte Fußball-Lehrer. Es sei daher wichtig, "dass wir grundsätzlich gut im Kollektiv verteidigen, auch wenn wir manchmal Situationen im Eins-gegen-Eins lösen müssen."

Diese Aufgabe wird auf U21-Nationalspieler Nathaniel Brown zukommen. "Ich glaube, er freut sich wie wir alle darauf", sagte Toppmöller und ergänzte: "Wir wissen, dass wir in der Champions League gegen Gegner spielen, die ein Top-Level haben. Ganz ausschalten kannst du solche Spieler nicht." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
09:16 Uhr
2 min.
Wohnungsbau: 30 Prozent mehr Genehmigungen im Juli
In Deutschland wird wieder mehr gebaut. (Archivbild)
In Deutschland könnten wieder mehr Wohnungen gebaut werden. Allerdings waren die Zahlen im Vorjahresmonat auch sehr schwach. Reicht das Plus, um die Wohnungsnot in Städten zu lindern?
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
09:18 Uhr
2 min.
Nach Fed-Entscheid: Goldpreis sinkt deutlich
Der Goldpreis fällt nach seinem jüngsten Rekordhoch (Archivbild)
Zuletzt ist der Goldpreis von Rekord zu Rekord geeilt. Nach der Zinssenkung der US-Notenbank Fed geht es nun deutlich abwärts.
14:46 Uhr
2 min.
Götze fehlt Frankfurt zum Königsklassen-Auftakt
Mario Götze steht Eintracht Frankfurt im Champions-League-Spiel gegen Galatasaray Istanbul wieder zur Verfügung.
Eintracht Frankfurt startet gegen Galatasaray Istanbul ohne Routinier Götze in die Ligaphase der Königsklasse. Die Vorfreude ist dennoch groß.
14:30 Uhr
5 min.
"Nur Chancen, keine Risiken": Eintracht feiert Königsklasse
Sportvorstand Markus Krösche erhofft sich mit Eintracht Frankfurt eine erfolgreiche Champions-League-Saison.
Eintracht Frankfurt ist zurück in der Königsklasse - und hat gleich zu Beginn eine nicht nur sportlich brisante Aufgabe vor der Brust.
Eric Dobias, dpa
Mehr Artikel