  • Eintracht-Engpass im Sturm: Sorge um Burkardt

Musste verletzt raus: Jonathan Burkardt.
Musste verletzt raus: Jonathan Burkardt. Bild: Uwe Anspach/dpa
Fußball
Eintracht-Engpass im Sturm: Sorge um Burkardt
Can Uzun fehlt schon wochenlang, nun dürfte sich Jonathan Burkardt einreihen. Eine Untersuchung am Donnerstag soll bei dem Stürmer für Klarheit sorgen.

Frankfurt/Main.

Mit der Auswechslung von Jonathan Burkardt fing das sportliche Unheil von Eintracht Frankfurt im Champions-League-Spiel gegen Atalanta Bergamo an. Nach dem bitteren 0:3 droht den Hessen nun auch noch ein Ausfall des Stürmers, der in dieser Spielzeit bereits acht Bundesliga-Tore und drei Treffer in der Königsklasse beigesteuert hat.

"Es sieht so aus, dass Johnny eine muskuläre Verletzung in der Wade hat. Da müssen wir morgen das MRT abwarten", sagte Trainer Dino Toppmöller. Der 25-Jährige musste nach einem Zweikampf vom Rasen und wurde gestützt von Betreuern um das Feld geführt. Wirklich auftreten konnte Burkhardt nicht. In Can Uzun (Muskelverletzung) fehlt seit Wochen ein weiterer Offensivspieler. Er könnte nächste Woche allerdings zurückkehren.

Aktuell auf Rang 28

Nach Burkardts Auswechslung nach etwa einer Stunde kassierte Frankfurt innerhalb von sechs Minuten drei Gegentore durch Ademola Lookman (60. Minute), Ederson (62.) und Charles De Ketelaere (65.). "Dass Johnny wichtig für uns, ist klar. Trotzdem müssen wir auch danach mehr Druck auf den Ball bekommen. Man muss schon sagen, das war eine sehr schwache zweite Halbzeit", sagte Kapitän Robin Koch bei DAZN.

Frankfurt steht nach der Heimniederlage gegen die Italiener sportlich massiv unter Druck. Mit gerade einmal vier Punkten aus fünf Spielen gerät ein Erreichen der K.o.-Runde in immer weitere Ferne. Ziel ist ein Platz unter den besten 24 Teams der Tabelle. Aktuell befindet sich Frankfurt auf Rang 28.

(dpa)

