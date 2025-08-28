Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Eintracht Frankfurt hat attraktive Gegner für die Ligaphase in der Champions League erhalten.
Eintracht Frankfurt hat attraktive Gegner für die Ligaphase in der Champions League erhalten.
Fußball
Eintracht Frankfurt erwischt starke Königsklassengegner
Die Frankfurter bekommen es in der Ligaphase unter anderem mit jeweils zwei Teams aus England, Spanien und Italien zu tun.

Monaco.

Zwei Hochkaräter und weitere attraktive Gegner: Eintracht Frankfurt darf sich in der Champions League auf stimmungsvolle Fußball-Festtage freuen. Die Hessen bekommen es in der Ligaphase mit Englands Champion FC Liverpool, Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur, den spanischen Topteams FC Barcelona und Atletico Madrid, den italienischen Vertretern Atalanta Bergamo und SSC Neapel, Galatasaray Istanbul und Neuling FK Karabach Agdam aus Aserbaidschan zu tun.

Die zeitgenauen Spielpläne will die Uefa am Samstag veröffentlichen. Fest steht bereits, dass die Frankfurter gegen Liverpool, Bergamo, Tottenham und Galatasaray jeweils Heimvorteil genießen. Die restlichen Partien finden auswärts statt.

Der Modus ist der gleiche wie bei der Premiere in der vergangenen Saison. 36 Teams sind dabei, jede Mannschaft bestreitet acht Spiele, jeweils vier Partien zu Hause und vier auswärts. Die besten acht Vereine qualifizieren sich direkt fürs Achtelfinale. Die Clubs auf den Plätzen 9 bis 24 spielen in einer Zwischenrunde ums Weiterkommen. Für die Mannschaften auf den Rängen 25 bis 36 ist die internationale Saison beendet.

Warmer Geldregen winkt

Lukrativ ist die Königsklasse für die Teilnehmer auf jeden Fall. Allein für den Start in der Ligaphase bekommt jeder Verein eine Prämie von 18,62 Millionen Euro. Doch das ist nur der Anfang. Für jeden Sieg in der Ligaphase erhalten die Clubs 2,1 Millionen Euro, für jedes Remis immerhin 700.000 Euro.

Und dann gibt es auch noch Geld für die Platzierung in der Abschlusstabelle der Ligaphase. Hinzu kommen Ranglistenboni für die besten acht Teams mit jeweils zwei Millionen Euro und für die Vereine auf den Rängen 9 bis 16 mit jeweils einer Million Euro. Mit den Prämien geht es in der K.o.-Phase dann natürlich weiter.

Der erste Spieltag findet vom 16. bis 18. September statt. Die Ligaphase endet im Januar kommenden Jahres, dann folgen die K.o.-Runden - mit dem Höhepunkt am 30. Mai: Dann steigt in der ungarischen Hauptstadt Budapest das Endspiel. (dpa)

