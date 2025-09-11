Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Eintracht-Frauen bangen nach 1:2 um Champions-League-Einzug

Der Treffer von Nicole Anyomi reichte nicht. (Archivbild)
Der Treffer von Nicole Anyomi reichte nicht. (Archivbild) Bild: Arne Dedert/dpa
Fußball
Eintracht-Frauen bangen nach 1:2 um Champions-League-Einzug
Der Bundesligist aus Frankfurt verliert in der Qualifikation für die Königsklasse sein Heimspiel gegen Real Madrid mit 1:2. Die Entscheidung über ein Weiterkommen fällt nächste Woche in Spanien.

Frankfurt/Main.

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt stehen im Kampf um den Einzug in die Champions League vor einer schweren Aufgabe im Rückspiel bei Real Madrid. Die Hessinnen verloren daheim am Abend mit 1:2 (1:2) gegen das Team um die ehemalige Eintracht-Torhüterin Merle Frohms. Die Entscheidung über ein Weiterkommen in die Ligaphase der Königsklasse fällt am 18. September in Madrid.

Filippa Angeldahl (13. Minute) und Signe Bruun (35.) trafen für die effektiven Gäste. Nicole Anyomi schaffte kurz vor dem Pausenpfiff zwar den Anschluss (45.), mehr war für die Frankfurterinnen aber nicht drin. Vor 5.569 Zuschauern im ausverkauften Stadion am Brentanobad erspielten sich die Frankfurterinnen in der ersten Halbzeit kaum Chancen, zudem stand die Real-Defensive sehr stabil. 

Späte Chancen für die Frankfurterinnen in der ersten Halbzeit

Nach einem Lattenschuss von Linda Caicedo nutzte Angeldahl den Abpraller zum ersten Treffer. Bruun legte aus dem Getümmel heraus nach, als die Gastgeberinnen den Ball nach einer Ecke nicht geklärt bekamen. Erst in den letzten Minuten der ersten Hälfte kamen die Frankfurterinnen mehrmals zum Abschluss. Kapitänin Laura Freigang und Geraldine Reuteler vergaben, ehe Anyomi per Kopf der Anschlusstreffer gelang. (dpa)

