Eintracht-Frauen holen Ex-Bayern-Verteidigerin Ilestedt

Nach Stationen in München und London kehrt Amanda Ilestedt in die Bundesliga zurück. Die Eintracht setzt auf die Erfahrung der Schwedin. In der Verteidigung soll sie eine Lücke stopfen.

Frankfurt/Main. Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben sich mit der schwedischen Nationalspielerin Amanda Ilestedt verstärkt. Die Innenverteidigerin spielte in der vergangenen Saison noch in England beim FC Arsenal, wo ihr Vertrag nicht mehr verlängert wurde. Bei den Hessen unterschrieb die 32-Jährige, die zuvor bereits beim FC Bayern spielte, bis 2028.

Die SGE hatte mit Sara Doorsoun und Sophia Kleinherne zuletzt zwei Abwehrspielerinnen abgegeben. Ilestedt dürfte zumindest einen Teil der Lücke stopfen. "Sie bringt ein Profil mit, das uns bislang im Kader noch gefehlt hat", sagte die technische Direktorin der Eintracht-Frauen, Katharina Kiel, laut einer Mitteilung. "Sie wird unserer Mannschaft mit ihrer Erfahrung enorm helfen", sagte Trainer Niko Arnautis.

Für Ilestadt, die zwischen 2017 und 2021 jeweils zwei Jahre für Turbine Potsdam und den FC Bayern spielte, ist es bereits die dritte Station in Deutschland. Beim FC Arsenal kam sie nach der Geburt ihrer Tochter nur noch selten zum Zug, beim Champions-League-Sieg der Londoner absolvierte sie kein Spiel. Bei der Europameisterschaft in diesem Sommer kam Ilestedt einmal für Schweden zum Einsatz. Den 4:1-Sieg ihrer Mannschaft gegen Deutschland verfolgte sie von der Bank aus. (dpa)