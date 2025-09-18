Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Eintracht-Frauen verpassen Sprung in die Königsklasse klar

Fußball
Eintracht-Frauen verpassen Sprung in die Königsklasse klar
Die Frankfurterinnen verlieren bei Real Madrid auch ihr Rückspiel in der Qualifikation für die Champions League. Die internationale Saison geht für den Bundesligisten im Europa Cup weiter.

Madrid.

Für die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt ist der Traum von der Champions League geplatzt. Die Hessinnen verloren ihr Qualifikationsrückspiel bei Real Madrid mit 0:3 (0:2). Naomie Feller (9. Minute), Signe Bruun (34.) und Linda Caicedo (60.) erzielten im Estadio Alfredo di Stéfano die Treffer für die klar dominierenden Gastgeberinnen. Das Hinspiel hatten die Frankfurterinnen eine Woche zuvor mit 1:2 verloren. So geht die internationale Saison für das Team im neuen UEFA Women’s Europa Cup weiter, während Real hochverdient in die Ligaphase der Königsklasse einzieht.

Eintracht-Cheftrainer Niko Arnautis musste in der spanischen Hauptstadt auf die angeschlagene Nicole Anyomi verzichten, die im ersten Duell für den Anschlusstreffer gesorgt hatte. Nach dem frühen Dämpfer hatten die ideen- und kraftlos wirkenden Frankfurterinnen Real nicht mehr viel entgegenzusetzen. (dpa)

