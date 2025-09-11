Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Eintracht in Leverkusen weiter ohne Götze

Mario Götze fehlt Eintracht Frankfurt auch im Spiel bei Bayer Leverkusen.
Mario Götze fehlt Eintracht Frankfurt auch im Spiel bei Bayer Leverkusen.
1. Bundesliga
Eintracht in Leverkusen weiter ohne Götze
Der Weltmeister von 2014 plagt sich mit muskulären Problemen. Immerhin kehren zwei Profis in den Kader zurück - einer davon nach langer Verletzung.

Frankfurt/Main.

Eintracht Frankfurt muss im Bundesliga-Gastspiel bei Bayer Leverkusen weiter auf Routinier Mario Götze verzichten. Der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler fällt für die Partie am Freitag (20.30 Uhr/Sky) wegen muskulärer Probleme erneut aus. 

Götze hatte bereits vor der Länderspielpause beim 3:1-Sieg der Hessen in Hoffenheim gefehlt. Eintracht-Trainer Dino Toppmöller befürchtet aber keinen längeren Ausfall des Weltmeisters von 2014. "Wir müssen uns keine Gedanken machen. Ich nehme Mario sehr positiv wahr. Ich gehe davon aus, dass wir uns nicht mehr allzu lange gedulden müssen, bis wir ihn wieder sehen. Er ist auf einem guten Weg", sagte Toppmöller. 

Torwart Santos nach Kreuzbandriss zurück 

Dafür kehren Stürmer Jonathan Burkardt nach seinem Ausfall in Hoffenheim wegen Rückenbeschwerden und Torwart Kaua Santos erstmals seit seinem im April erlittenen Kreuzbandriss in den Kader zurück. Ob Santos von Beginn an spielt oder Neuzugang Michael Zetterer wie in den ersten beiden Bundesligaspielen das Tor hütet, ließ Toppmöller offen.

"Wir haben einen klaren Plan, wie es mit ihm weitergehen soll in den nächsten Wochen. Jetzt freuen wir uns erst einmal, dass er spielfähig ist und im Kader steht", sagte der Eintracht-Coach. Der 22 Jahre alte Santos soll nach dem Abgang von Kevin Trapp bei den Frankfurtern als Nummer 1 aufgebaut werden. (dpa)

