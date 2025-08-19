Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Eintracht-Kapitän Trapp wechselt nach Paris

Kevin Trapp verlässt Eintracht Frankfurt.
Kevin Trapp verlässt Eintracht Frankfurt. Bild: Arne Dedert/dpa
1. Bundesliga
Eintracht-Kapitän Trapp wechselt nach Paris
Kevin Trapp geht zurück in seine Wahlheimat Paris. Beim Aufsteiger FC soll er eine wichtige Rolle einnehmen. Wird Eintracht Frankfurt nun noch einmal auf dem Transfermarkt tätig?

Frankfurt/Main.

Es hatte sich bereits angedeutet, nun ist es offiziell. Kevin Trapp verlässt Eintracht Frankfurt und heuert beim FC Paris an. Der 35 Jahre alte Torhüter und Kapitän des hessischen Fußball-Bundesligisten erhält beim neureichen Aufsteiger der Ligue 1 einen Vertrag bis 2028, wie die Franzosen mitteilten. Über die Ablösesumme machten beide Clubs keine Angaben. Trapps Vertrag in Frankfurt lief noch bis zum Sommer 2026.

Wie diverse Medien im Vorfeld berichtet hatten, gab es zwischen Trapp und Paris bereits seit Wochen Gespräche. "Der Abschied von Kevin Trapp fällt uns allen schwer – am meisten sicher ihm selbst", sagte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche: "Aufgrund seiner Leistungen und Verdienste war es für uns selbstverständlich, seinem Wechselwunsch zu entsprechen."

Rückkehr in Wahlheimat

Trapp war im Sommer 2012 vom 1. FC Kaiserslautern zur Eintracht gekommen. Nach seinem Abstecher zu Paris Saint-Germain kehrte er zu den Hessen zurück, zunächst als Leihspieler. 2019 wechselte er dann fest zur SGE, mit der er 2022 die Europa League gewann und sich erstmals für die Champions League qualifizierte. Für die Eintracht bestritt er 383 Pflichtspiele.

Für Trapp ist es die Rückkehr in seine Wahlheimat, wo er zwischen 2015 und 2018 als Spieler von PSG gelebt hatte. In der Seine-Metropole besitzt der Torwart eine Wohnung, seine Verlobte, Topmodel Izabel Goulart, lebt dort. Zudem spricht Trapp fließend Französisch. Daher stieß das intensive Werben des neureichen Clubs von Besitzer Bernard Arnault auf offene Ohren. Arnault gilt als ambitioniert, will den FC in Europa etablieren. 

Kommt ein neuer Torwart?

Trapp soll dabei helfen. Zumal dessen Stammplatz bei der Eintracht alles andere als sicher war. Dem jungen Brasilianer Kaua Santos gehört die Zukunft, der Verein ist vom 22-Jährigen überzeugt. Auf einen drohenden Bankplatz hatte Trapp schlichtweg keine Lust. 

Ob Frankfurt nun noch einmal auf dem Transfermarkt zuschlagen wird, ist offen. Diverse Medien brachten Werder Bremens Stammkeeper Michael Zetterer ins Spiel. In der ersten DFB-Pokalrunde beim FV Engers (5:0) in Koblenz hatte Jens Grahl das Tor gehütet, da Kaua Santos noch an den Folgen eines Kreuzbandrisses laboriert. Er ist auf dem Weg zu einem Comeback, könnte nach der Länderspielpause Anfang September wieder eine Alternative sein. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
