  • Eintracht-Stürmer Burkardt bedauert Simeone-Sperre

Atletico-Trainer Diego Simeone fehlt gegen Eintracht Frankfurt wegen einer Rot-Sperre.
Atletico-Trainer Diego Simeone fehlt gegen Eintracht Frankfurt wegen einer Rot-Sperre.
Fußball
Eintracht-Stürmer Burkardt bedauert Simeone-Sperre
Der Madrid-Trainer gilt als emotionaler Trainer, der Atlético zu einem Top-Team geformt hat. Beim Gastspiel von Eintracht Frankfurt sitzt der 55-Jährige aber nur auf der Tribüne.

Madrid.

Jonathan Burkardt hätte Star-Trainer Diego Simeone gerne einmal live in Aktion erlebt. Der Stürmer von Eintracht Frankfurt bedauert daher das Fehlen des gesperrten Argentiniers im Champions-League-Gastspiel der Hessen bei Atlético Madrid. "Das ist ein bisschen schade, weil ich ihn gerne einmal live an der Seitenlinie gesehen hätte", sagte Burkardt. 

Simeone muss die Partie am Dienstagabend (21.00 Uhr/DAZN) nach seiner Roten Karte im Auftaktspiel beim FC Liverpool von der Tribüne aus verfolgen. Eintracht-Trainer Dino Toppmöller geht aber davon aus, dass der 55 Jahre alte Fußball-Lehrer sein Team zuvor richtig heiß machen wird. 

Toppmöller schwärmt von Simeone

"Diego Simeone ist ein unfassbarer Trainer, vor dem ich den Hut ziehe. Er ist schon so lange hier und schafft es immer wieder, die Truppe zu absoluten Höchstleistungen zu treiben. Er ist ein außergewöhnlicher Typ, der während des Spiels immer am Rande der Legalität agiert, aber stets authentisch ist", sagte Toppmöller und ergänzte: "Er lebt den Fußball und überträgt diese Mentalität auf die Mannschaft. Er ist emotional und inhaltlich unglaublich gut." 

Toppmöller erwartet daher trotz der Simeone-Sperre ein heißes Spiel. "Atletico gehört seit zehn Jahren zu den Top-Teams in Europa. Sie haben eine unglaubliche Intensität in ihrem Spiel. Wir müssen uns mit allem, was wir haben, dagegen stemmen und dürfen uns nicht in die kleinen Nickeligkeiten verwickeln lassen", sagte der 44-Jährige. Toppmöller  betonte: "Wir wissen, dass wir der Außenseiter sind." (dpa)

