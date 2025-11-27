Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Eintracht verkündet Diagnose bei Burkardt

Musste gegen Atalanta Bergamo verletzt raus: Jonathan Burkardt.
Musste gegen Atalanta Bergamo verletzt raus: Jonathan Burkardt. Bild: Uwe Anspach/dpa
Fußball
Eintracht verkündet Diagnose bei Burkardt
Bei der 0:3-Niederlage gegen Atalanta Bergamo verletzt sich Stürmer Jonathan Burkardt. Nun teilt Eintracht Frankfurt mit, wie es bei dem Schlüsselspieler weitergeht.

Frankfurt/Main.

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss vorerst auf Stürmer Jonathan Burkardt verzichten. Der 25-Jährige zog sich bei der 0:3-Niederlage in der Champions League gegen Atalanta Bergamo eine Muskelverletzung in der linken Wade zu, wie die Hessen am Tag nach dem Spiel mitteilten. Burkardt werde bis auf weiteres ausfallen.

Der Angreifer war verletzungsbedingt ausgewechselt worden und unterzog sich am Folgetag einer MRT-Untersuchung. Nach Burkardts unfreiwilligem Abgang nach etwa einer Stunde kassierte Frankfurt innerhalb von sechs Minuten drei Gegentore durch Ademola Lookman (60. Minute), Ederson (62.) und Charles De Ketelaere (65.).

"Dass Johnny wichtig für uns ist, ist klar. Trotzdem müssen wir auch danach mehr Druck auf den Ball bekommen. Man muss schon sagen, das war eine sehr schwache zweite Halbzeit", sagte Kapitän Robin Koch. In Can Uzun fehlt seit Anfang November eine weitere Schlüsselfigur in der Frankfurter Offensive. Uzun könnte nächste oder übernächste Woche zurückkehren. (dpa)

