Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Eis, Sauna, Rotlicht: Basketballer bereit für Litauen

Überzeugte mit 23 Punkten: Kapitän Schröder.
Überzeugte mit 23 Punkten: Kapitän Schröder. Bild: Matthias Stickel/dpa
Überzeugte mit 23 Punkten: Kapitän Schröder.
Überzeugte mit 23 Punkten: Kapitän Schröder. Bild: Matthias Stickel/dpa
Sport-Mix
Eis, Sauna, Rotlicht: Basketballer bereit für Litauen
Patrick Reichardt und Lars Reinefeld, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auch ohne den erkrankten Bundestrainer Mumbru läuft es für Deutschland bei der Basketball-EM. Die Schweden sind wie erwartet keine Hürde. Bis zur Prüfung Litauen bleiben nur 22 Stunden.

Tampere.

Die zweite Machtdemonstration bei der EM in Finnland hakten Dennis Schröder und Co. sofort ab. Rund 22 Stunden nach dem problemlosen 105:83 (59:42) über Schweden wartet der größte Basketball-Prüfstein der Gruppenphase: Litauen. "Eis, Sauna, Rotlicht, Physio, nochmal Eis, viel Essen und Trinken", fasste Kapitän Schröder sein kurzes Regenerationsprogramm bis Samstag (12.30 Uhr/MagentaSport und RTL) zusammen.

Bei NBA-Jungstar Franz Wagner, der 21 Punkte beisteuerte, kamen alte Erinnerungen an ein denkwürdiges EM-Duell im Sommer 2022 auf. "Das war richtig cool, großer Spaß mit zweimaliger Verlängerung. Wir sind komplett fokussiert auf uns", sagte Wagner mit Blick auf das Spiel, das Deutschland in Köln damals nach 50 Minuten mit 109:107 gewonnen hatte.

Ibrahimagic: Situation mit Mumbru im Hinterkopf

Derartige Prüfsteine gab es in Tampere bislang nicht. Gegen die sichtlich überforderten Schweden ließ sich Deutschland weder vom krankheitsbedingten Ausfall von Bundestrainer Alex Mumbru noch vom ungewohnten Einsatz zur Mittagszeit aus der Ruhe bringen. Wagner und Schröder (23 Punkte) trugen im Team von Übergangs-Trainer Alan Ibrahimagic erneut die Hauptlast.

Alan Ibrahimagic applaudiert im Spiel.
Alan Ibrahimagic applaudiert im Spiel. Bild: Matthias Stickel/dpa
Alan Ibrahimagic applaudiert im Spiel.
Alan Ibrahimagic applaudiert im Spiel. Bild: Matthias Stickel/dpa

"Insgesamt bin ich zufrieden. Wir haben es wieder sehr gut kontrolliert und locker nach Hause gebracht", sagte Ibrahimagic bei MagentaSport. In der Interview-Zone fügte er zu seiner Rolle an: "Ich fühle mich gut und mache das auch gerne. Von Spaß kann ich aber nicht sprechen - im Hinterkopf ist immer die Situation mit dem Coach", schilderte der Assistent. 

Mumbru habe auch dieses Spiel am Krankenbett verfolgen können, sagte Ibrahimagic. Der Deutsche Basketball Bund (DBB) unterschrieb seine Posts nach dem Erfolg mit den Worten "Für Alex". 

Voigtmann pausiert

Wie das deutliche 106:76 gegen Montenegro zum Auftakt stellte auch das zweite Gruppenspiel keine Prüfung für Deutschland dar. Die EM-Vorrunde vor relativ trostloser Kulisse in Tampere wirkt bislang eher wie eine Verlängerung der Vorbereitung. Nach Litauen sind Großbritannien am Montag sowie Gastgeber Finnland am Mittwoch die Gegner.

Franz Wagner attackierte regelmäßig den Korb.
Franz Wagner attackierte regelmäßig den Korb. Bild: Matthias Stickel/dpa
Franz Wagner attackierte regelmäßig den Korb.
Franz Wagner attackierte regelmäßig den Korb. Bild: Matthias Stickel/dpa

Dann dürfte auch Co-Kapitän Johannes Voigtmann wieder gebraucht werden. Der Center setzte gegen Schweden aufgrund von Knieproblemen aus. "Bei Jo war es eine Vorsichtsmaßnahme. Ich hoffe, dass er gegen Litauen wieder spielen kann. Wenn ich jetzt wetten würde, würde ich sagen ja", sagte Ibrahimagic.

Voigtmann richtete vor der Partie am Mikrofon Genesungswünsche an Chefcoach Mumbru. "Wir hoffen natürlich, dass er bald wieder da ist", sagte Voigtmann bei Magentasport über den Trainer, der nach einem "akuten Abdomen" seit Montag im Krankenhaus liegt. Mumbrus Spielweise habe man auch ohne ihn verinnerlicht, sagte Voigtmann.

Deutschland dominiert lockeres Spielchen

In der Nacht vor dem Spieltag waren die deutschen Basketballer von einem Feueralarm, der sich als Fehlalarm herausstellte, geweckt worden. Doch auf dem Parkett wirkte das Team von Ibrahimagic sofort präsent. NBA-Jungstar Wagner zog wie gewohnt energisch zum Korb, Kapitän Schröder bediente seinen Kumpel Daniel Theis - schnell stand es 8:0.

Danach entwickelte sich ein lockeres Spielchen, bei dem sich Deutschland defensiv durchaus Schwächen und Unaufmerksamkeiten leistete - den Gegner aber stets auf Distanz hielt. Größter Aufreger in Halbzeit eins war noch ein Wortgefecht von Schröder mit dem Schiedsrichter, der den Point Guard daraufhin mit einem technischen Foul sanktionierte.

Wirkt wieder fitter: Daniel Theis.
Wirkt wieder fitter: Daniel Theis. Bild: Matthias Stickel/dpa
Wirkt wieder fitter: Daniel Theis.
Wirkt wieder fitter: Daniel Theis. Bild: Matthias Stickel/dpa

Patzer von Spanien und Slowenien

"Es war nicht so einfach, aber man kann mit der Führung auf jeden Fall zufrieden sein", sagte Trainer Ibrahimagic zur Halbzeit. Auffällig war, dass das deutsche Team sein Glück in der Offensive diesmal viel weniger vom Dreipunktewurf abhängig machte als gegen Montenegro. Zudem fielen die Würfe aus der Distanz von Anfang an besser. 

Ibrahimagic ließ nach der Pause ordentlich rotieren und gab auch der zweiten Reihe um Justus Hollatz und Oscar da Silva entsprechend Spielanteile. Das hatte der Mumbru-Assistent im Auftaktspiel auch schon so handhaben können. Dass ein so makelloser Start bei der EM keine Selbstverständlichkeit ist, zeigen andere Beispiele: Titelverteidiger Spanien (69:83 gegen Georgien) sowie Slowenien mit Superstar Luka Doncic (95:105 gegen Polen) verloren direkt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14:30 Uhr
1 min.
Vier Verletzte nach Verkehrsunfall in Callenberg
Der Unfall ereignete sich auf der Altenburger Straße/Einmündung Nordstraße.
Nachdem eine Mopedfahrerin und ein Motorradfahrer kollidiert sind, rutschte das Motorrad gegen zwei Radfahrer.
Michael Brandenburg
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
14:39 Uhr
3 min.
Jude Law: Keine Angst vor Putin
Jude Law bei seiner Ankunft in Venedig.
In Venedig feiert "The Wizard of the Kremlin" Premiere - Jude Law verkörpert darin den russischen Präsidenten. Bei den Filmfestspielen gibt der Brite Einblick, was er dabei gelernt hat.
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
18:04 Uhr
4 min.
"Super gemacht": Aushilfstrainer lässt Basketballer jubeln
Hatte Grund zum Grinsen: Alan Ibrahamagic.
Der Weltmeister ist souverän in die Basketball-EM gestartet. Assistent Alan Ibrahamagic springt für den erkrankten Bundestrainer ein - und wird von den Stars gelobt.
Patrick Reichardt und Lars Reinefeld, dpa
26.08.2025
3 min.
Im Krankenhaus: Basketball-Trainer Mumbru fehlt zum EM-Start
Alex Mumbru muss noch auf seinen EM-Start warten.
Das hat sich Alex Mumbru ganz anders vorgestellt: Der Bundestrainer der Basketballer fällt zum EM-Start krankheitsbedingt aus. Der Assistent hofft auf ein Comeback im zweiten Spiel.
Mehr Artikel