Eisenach verliert knapp gegen den VfL Gummersbach

Dem ThSV Eisenach fehlt trotz einer guten ersten Hälfte die letzte Konsequenz. Die Wartburgstädter verlieren das zweite Mal in dieser Woche.

Eisenach. Der ThSV Eisenach hat die zweite Niederlage in Serie eingesteckt und erneut wichtige Punkte im Abstiegskampf gepasst. Der Handball-Bundesligist verlor gegen den VfL Gummersbach mit 24:26 (14:15) in der heimischen Werner-Aßmann-Halle. Vor 2794 wurde der Top-Werfer der Liga, Manuel Zehnder, erneut mit zehn Toren bester Werfer. Milos Vujovic bekam eine Rote Karte.

Eisenach war die gesamte erste Halbzeit die spielbestimmende Mannschaft und ging immer wieder mit zwei oder drei Toren in Führung, schaffte es aber nicht, sich von Gummersbach zu lösen. Erst in der 29. Minute ging Gummersbach überhaupt das erste Mal in Führung und konnte diesen kleinen Vorsprung mit in die Pause nehmen.

Die Gäste aus Gummersbach kamen dann deutlich stärker aus der Pause und gingen in der 36. Minute mit drei Toren in Führung. In der 39. Minute musste Milos Vujovic jedoch durch eine Rote Karte die Platte verlassen, was den Wartburgstädtern ermöglichte, wieder auf 19:20 heranzukommen. Ein besonderer Faktor im Spiel des VfL war in der zweiten Hälfte Torhüter Daniel Rebmann, der fast jeden zweiten Ball hielt. Dies und eine etwas stärkere Wurfquote ermöglichte Gummersbach den Sieg. (dpa)