Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Eishockey-Frauen verabschieden sich mit Titelverteidigung

Das Frauen-Nationalteam feiert erneut den Sieg beim Deutschland Cup
Das Frauen-Nationalteam feiert erneut den Sieg beim Deutschland Cup Bild: Markus Lenhardt/dpa
Deutschland ist erneut Turniersieger bei den Frauen
Deutschland ist erneut Turniersieger bei den Frauen Bild: Markus Lenhardt/dpa
Die deutschen Eishockey-Frauen feierten zum Abschluss gegen Ungarn ein Schützenfest
Die deutschen Eishockey-Frauen feierten zum Abschluss gegen Ungarn ein Schützenfest Bild: Markus Lenhardt/dpa
Das Frauen-Nationalteam feiert erneut den Sieg beim Deutschland Cup
Das Frauen-Nationalteam feiert erneut den Sieg beim Deutschland Cup Bild: Markus Lenhardt/dpa
Deutschland ist erneut Turniersieger bei den Frauen
Deutschland ist erneut Turniersieger bei den Frauen Bild: Markus Lenhardt/dpa
Die deutschen Eishockey-Frauen feierten zum Abschluss gegen Ungarn ein Schützenfest
Die deutschen Eishockey-Frauen feierten zum Abschluss gegen Ungarn ein Schützenfest Bild: Markus Lenhardt/dpa
Wintersport
Eishockey-Frauen verabschieden sich mit Titelverteidigung
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei ihrer vorerst letzten Teilnahme gewinnt das Frauen-Nationalteam erneut den Deutschland Cup. Zum Abschluss gibt es einen Kantersieg gegen Ungarn. Das soll Selbstvertrauen für Olympia geben.

Landshut.

Die Eishockey-Frauen haben den Titel beim Deutschland Cup mit einem Kantersieg verteidigt. Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) gewann am Samstag in Landshut ihr letztes Turnierspiel gegen die Ungarinnen mit 9:1 (2:0, 3:0, 4:1). "Wir freuen uns riesig über die Titelverteidigung und auch die Art, wie wir diesen Turniersieg erarbeitet haben", sagte Bundestrainer Jeff MacLeod.

Die Tore schossen Carina Strobel (2. Minute), Ronja Hark (26.) und Daria Gleißner (28., alle Memmingen Indians) sowie Mathilda Heine (16./48.) und Franziska Feldmeier (52., beide Eisbären Juniors Berlin), Celina Haider (37.), Katharina Häckelsmiller (51./beide ERC Ingolstadt) und Emily Nix (45., Frölunda HC). 

Die deutschen Eishockey-Frauen feierten zum Abschluss gegen Ungarn ein Schützenfest
Die deutschen Eishockey-Frauen feierten zum Abschluss gegen Ungarn ein Schützenfest Bild: Markus Lenhardt/dpa
Die deutschen Eishockey-Frauen feierten zum Abschluss gegen Ungarn ein Schützenfest
Die deutschen Eishockey-Frauen feierten zum Abschluss gegen Ungarn ein Schützenfest Bild: Markus Lenhardt/dpa

Vor 3.246 Zuschauern hatte Deutschland wesentlich weniger Mühe mit dem Toreschießen als in den Spielen zuvor. Gegen Frankreich (3:2 nach Penaltyschießen) am Mittwoch und die Slowakei (3:2 nach Verlängerung) am Samstag hatte das DEB-Team trotz jeweils größerer Überlegenheit nur knapp gewonnen. Dank des deutlichen Sieges nach regulärer Spielzeit am Samstag schob sich Deutschland in der Abschlusstabelle auf den ersten Platz. 

Gegen Ungarn hatte die deutsche Mannschaft in der Olympia-Qualifikation beim 2:1 mehr Probleme gehabt, sich aber erstmals seit 2014 wieder die Teilnahme an den Winterspielen gesichert. "Wir wissen alle, was für eine Saison vor uns liegt. Der Turniersieg gibt uns auf jeden Fall noch einmal Selbstvertrauen. Wir haben in den letzten Jahren schon viel aufgebaut, und ich denke, wir können jetzt positiv in die Zukunft schauen und uns optimal auf Olympia vorbereiten", sagte Kapitänin Gleißner.

Frauen im kommenden Jahr nicht mehr dabei

Für das Frauen-Team war es vorerst die letzte Teilnahme am traditionellen Heim-Turnier des DEB. Im kommenden Jahr, wenn der Deutschland Cup in Düsseldorf stattfindet, ist ein zeitgleiches Frauenturnier nicht mehr möglich. Der Weltverband IIHF richtet die Weltmeisterschaft künftig immer zur selben Zeit im November aus. "Das ist sehr schade, aber ich glaube, der Verband lässt sich da was einfallen", sagte Gleißner. Für die Frauen war der Deutschland Cup eine Bühne, um mehr Aufmerksamkeit als sonst zu bekommen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
21:04 Uhr
3 min.
Eishockey-Turniersieg der Frauen, enttäuschende Männer
Das Frauen-Nationalteam feiert erneut den Sieg beim Deutschland Cup
Die Eishockey-Frauen sammeln beim Deutschland Cup Selbstvertrauen für Olympia. Für die Männer gibt es dagegen einen üblen Rückschlag.
Carsten Lappe, dpa
13:20 Uhr
3 min.
Koalition in Brandenburg sucht Lösung - Kein Krisentreffen
Die SPD/BSW-Koalition mit Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Vize-Regierungschef Robert Crumbach (BSW) berät über zwei in der BSW-Fraktion umstrittene Medienstaatsverträge (Archivbild).
Weil das BSW im Brandenburger Landtag mehrheitlich gegen zwei Medienstaatsverträge stimmen will, ist die Koalition in einer Krise. Ein Spitzentreffen wird abgesagt. Ist die Kuh damit vom Eis?
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
08.11.2025
3 min.
Tradition im Erzgebirge: Was Käufer auf einen speziellen Markt lockt
Simone Stein (li.) und ihre Tochter Isabel Schadwill schauten beim Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg vorbei.
Zum zweiten Mal fand der Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg statt. Dieses Mal an einem anderen Ort. Besucher wurden auch dort fündig.
Heike Mann
21:46 Uhr
2 min.
Eishockey-Frauen wahren Titelchance beim Deutschland Cup
Deutschland gewann auch das zweite Turnierspiel.
Nach dem Erfolg gegen die Slowakei treffen die deutschen Eishockey-Frauen im entscheidenden Spiel auf Ungarn. Gelingt dem Team die Titelverteidigung beim Deutschland Cup?
13:22 Uhr
3 min.
Philippinen rüsten sich für Supertaifun "Fung-Wong"
Auf der Flucht vor Supertaifun "Fung-Wong" mussten mehr als eine Million Menschen ihre Häuser verlassen.
Nach dem verheerenden Taifun "Kalmaegi" droht den Philippinen ein neuer und noch stärkerer Sturm. Bereits vor seiner Ankunft sorgt "Fung-Wong" für Zerstörung und erste Tote.
Girlie Linao und Laura Almanza, dpa
Mehr Artikel