  Eishockey-Frauen wahren Titelchance beim Deutschland Cup

Deutschlands Eishockey-Frauen spielen jetzt um den Turniersieg.
Deutschlands Eishockey-Frauen spielen jetzt um den Turniersieg. Bild: Markus Lenhardt/dpa
Wintersport
Eishockey-Frauen wahren Titelchance beim Deutschland Cup
Nach dem Erfolg gegen die Slowakei treffen die deutschen Eishockey-Frauen im entscheidenden Spiel auf Ungarn. Gelingt dem Team die Titelverteidigung beim Deutschland Cup?

Landshut.

Die deutschen Eishockey-Frauen haben mit einem Sieg gegen die Slowakei die Chance auf die Titelverteidigung beim Deutschland Cup gewahrt. Das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod gewann das zweite Turnierspiel 3:2 (1:2, 1:0, 0:0) nach Verlängerung. Vor rund 1.825 Zuschauern schossen Emily Nix von Frölunda HC (6. Minute), Tabea Botthof (33.) von den Mad Dogs Mannheim und Nicola Hadraschek Eisenschmid (62.) die deutschen Tore. 

Damit spielt Deutschland am Samstag (14.45 Uhr) gegen Ungarn um den Turniersieg. Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes benötigt dafür einen Sieg nach regulärer Spielzeit. Die deutschen Frauen zeigten gegen die Slowakei eine bessere Leistung als beim 3:2 nach Penaltyschießen gegen Frankreich am Mittwoch. Aus der lange deutlichen Überlegenheit machte Deutschland indes zu wenig. "Das macht es als Trainer ziemlich stressig", sagte Bundestrainer MacLeod. 

Eishockey-Männer am Samstag wieder im Einsatz

Die deutschen Männer spielen am Samstag (18.45 Uhr/beide MagentaSport) gegen Österreich ihr zweites Turnierspiel. Anders als bei den Frauen ist der Konkurrenzkampf um die Plätze im Olympia-Kader wesentlich größer. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
21:04 Uhr
3 min.
Eishockey-Turniersieg der Frauen, enttäuschende Männer
Das Frauen-Nationalteam feiert erneut den Sieg beim Deutschland Cup
Die Eishockey-Frauen sammeln beim Deutschland Cup Selbstvertrauen für Olympia. Für die Männer gibt es dagegen einen üblen Rückschlag.
Carsten Lappe, dpa
09:30 Uhr
1 min.
Wirtschaftsminister will Kontakte mit Indien ausbauen
Der Wirtschaftsminister besucht Indien. (Archivbild)
Wirtschaftsminister Dirk Panter reist mit einer Delegation nach Indien. Was sich Sachsens Wirtschaft davon verspricht.
18:45 Uhr
3 min.
Eishockey-Frauen verabschieden sich mit Titelverteidigung
Das Frauen-Nationalteam feiert erneut den Sieg beim Deutschland Cup
Bei ihrer vorerst letzten Teilnahme gewinnt das Frauen-Nationalteam erneut den Deutschland Cup. Zum Abschluss gibt es einen Kantersieg gegen Ungarn. Das soll Selbstvertrauen für Olympia geben.
09:15 Uhr
2 min.
Mülsener Lichterfahrt: Weihnachtstrucks mit mehr als kleinem Schneemann auf Armaturenbrett
Wie hier in Jacob säumten viele Menschen den Tross der weihnachtlich geschmückten Fahrzeuge.
Am 23. Dezember rollt der funkelnde Weihnachtstross wieder durch den Mülsengrund. Organisator Ronny Ehrler hat die Veranstaltung bereits beantragt.
Uta Pasler
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
Mehr Artikel