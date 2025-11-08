Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Eishockey-Männer enttäuschen gegen Österreich

Keeper Dustin Strahlmeier hatte gegen Österreich Pech.
Keeper Dustin Strahlmeier hatte gegen Österreich Pech. Bild: Markus Lenhardt/dpa
Keeper Dustin Strahlmeier hatte gegen Österreich Pech.
Keeper Dustin Strahlmeier hatte gegen Österreich Pech. Bild: Markus Lenhardt/dpa
Wintersport
Eishockey-Männer enttäuschen gegen Österreich
Pleite gegen Österreich: Nach schwacher Vorstellung steht das DEB-Team gegen die Slowakei unter Druck. Eine Empfehlung für Olympia war das Debakel beim Deutschland Cup nicht.

Landshut.

Das Eishockey-Nationalteam hat beim Deutschland Cup das Prestigeduell gegen Österreich verloren und nun ein Endspiel um den Turniersieg. Die Auswahl von Bundestrainer Harold Kreis verlor mit 2:5 (0:1, 1:1, 1:3) und muss zum Abschluss am Sonntag (14.45 Uhr/MagentaSport) gegen die Slowakei nun nach regulärer Spielzeit siegen, um das traditionelle Heim-Turnier in Landshut noch gewinnen zu können.

Anders als beim 4:1 im ersten Spiel gegen Lettland am Donnerstag konnte sich diesmal kaum ein Spieler für einen Platz im Olympiakader empfehlen. Der Deutschland Cup ist die letzte Testmöglichkeit für Kreis vor der Nominierung der Spieler für die Winterspiele im Februar in Mailand.

Tore von Kapitän Moritz Müller (30. Minute) von den Kölner Haien und Philipp Preto (58.) vom ERC Ingolstadt waren vor 4.200 Zuschauern in der ausverkauften Halle zu wenig. Vinzenz Rohrer (15./52.), Paul Huber (32.), Leon Wallner (41.) und Dominic Zwerger (55.) schossen den Außenseiter zum Sieg.

Ohne Kahun und Kälble zu viele Fehler

Ohne die verletzten Dominik Kahun und Lukas Kälble fand Deutschland diesmal schlecht ins Spiel und wurde von Österreich immer wieder stark unter Druck gesetzt. Beide Spieler hatten sich gegen Lettland verletzt und können beim Deutschland Cup nicht mehr spielen. Da neben Kälble in der Verteidigung auch Colin Ugbekile von den Iserlohn Roosters ausgefallen war, nominierte Bundestrainer Kreis Torschütze Preto nach.

Österreich stellte Deutschland vor zu große Probleme.
Österreich stellte Deutschland vor zu große Probleme. Bild: Markus Lenhardt/dpa
Österreich stellte Deutschland vor zu große Probleme.
Österreich stellte Deutschland vor zu große Probleme. Bild: Markus Lenhardt/dpa

Im veränderten Lineup funktionierte die Abstimmung diesmal erkennbar nicht. Die DEB-Auswahl geriet nach einem Fehler vom jungen Münchner Philipp Sinn sogar in eigener Überzahl in Rückstand. Der in Zürich aktive Rohrer überwand im Alleingang Dustin Strahlmeier von den Grizzlys Wolfsburg, der diesmal den Vorzug vor Mathias Niederberger (Red Bull München) erhalten hatte.

Deutschland steigerte sich nur vorübergehend und glich durch einen Bauerntrick von Kapitän Müller aus. Doch Österreich blieb im Abschluss glücklicher und erzielte nur 140 Sekunden später durch einen erfolgreichen Konter die erneute Führung.

Im Schlussabschnitt nahmen die deutschen Fehler wieder zu. Statt der erhofften deutschen Aufholjagd nutzten die Österreicher ihre Chancen konsequent. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
