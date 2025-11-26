Eispiraten Crimmitschau: Bei der Suche nach Offensiv-Verstärkung gibt es einen Dämpfer

Der Eishockey-Zweitligist hat bisher keinen Ersatz für den verletzten Stürmer Ladislav Zikmund verpflichtet. Warum ein bereits sicherer Deal wieder geplatzt ist.

Nur drei der vier Kontingentstellen kann Eishockey-Zweitligist Eispiraten Crimmitschau am Wochenende besetzen. Trainer Jussi Tuores und Teammanager Ronny Bauer haben bei der Suche nach einem Ersatz für den Tschechen Ladislav Zikmund, der mit einer Handverletzung lange ausfällt, einen Dämpfer erhalten.