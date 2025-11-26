Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ganz oben auf dem Wunschzettel der Eispiraten-Verantwortlichen hat Rihards Marenis (mit dem goldenen Helm) gestanden. Er spielte bereits in der Saison 2024/25 in Crimmitschau.
Ganz oben auf dem Wunschzettel der Eispiraten-Verantwortlichen hat Rihards Marenis (mit dem goldenen Helm) gestanden. Er spielte bereits in der Saison 2024/25 in Crimmitschau. Bild: Andreas Kretschel
Ganz oben auf dem Wunschzettel der Eispiraten-Verantwortlichen hat Rihards Marenis (mit dem goldenen Helm) gestanden. Er spielte bereits in der Saison 2024/25 in Crimmitschau.
Ganz oben auf dem Wunschzettel der Eispiraten-Verantwortlichen hat Rihards Marenis (mit dem goldenen Helm) gestanden. Er spielte bereits in der Saison 2024/25 in Crimmitschau. Bild: Andreas Kretschel
Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau: Bei der Suche nach Offensiv-Verstärkung gibt es einen Dämpfer
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Eishockey-Zweitligist hat bisher keinen Ersatz für den verletzten Stürmer Ladislav Zikmund verpflichtet. Warum ein bereits sicherer Deal wieder geplatzt ist.

Nur drei der vier Kontingentstellen kann Eishockey-Zweitligist Eispiraten Crimmitschau am Wochenende besetzen. Trainer Jussi Tuores und Teammanager Ronny Bauer haben bei der Suche nach einem Ersatz für den Tschechen Ladislav Zikmund, der mit einer Handverletzung lange ausfällt, einen Dämpfer erhalten.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.11.2025
2 min.
Eispiraten Crimmitschau: Suche nach neuem Kontingentstürmer ist von Erfolg gekrönt
Die Fans der Eispiraten Crimmitschau dürfen sich auf einen Neuzugang für die Offensive freuen.
Der Eishockey-Zweitligist reagiert auf die verletzungsbedingten Ausfälle. Ein alter Bekannter steht vor der Rückkehr in das Kunsteisstadion im Sahnpark. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
25.11.2025
2 min.
„Wir müssen warten, bis alle Unterschriften unter den Verträgen sind“: Teammanager Ronny Bauer zur Kommunikationsstrategie der Eispiraten Crimmitschau
Sebastian Streu wechselt von Freiburg nach Crimmitschau.
In der Deutschen Eishockey Liga 2 dreht sich das Spielerkarussell. Sebastian Streu wechselt von Freiburg nach Crimmitschau. Die Personalentscheidung haben die Eispiraten am Dienstagvormittag bestätigt – mit Verspätung.
Holger Frenzel
19:05 Uhr
4 min.
Der erste Advent steht bevor: Diese Weihnachtsmärkte locken am Wochenende in Plauen und im Vogtland
Auf dem Plauener Altmarkt findet der größte Weihnachtsmarkt des Vogtlandkreises statt. Dort ist am Samstag ein Wettkochen für den guten Zweck zu erleben.
Trubel auf dem Plauener Altmarkt, eine besondere Premiere am Burgstein und der große Märchenumzug in Auerbach: Das Wochenende hat für Weihnachtsfans im Vogtland viel zu bieten. Eine Auswahl.
Hannah Taubert
19:06 Uhr
3 min.
Wer ist FCH? FC Hansa und Heidenheim streiten sich um Kürzel
Der 1. FC Heidenheim liegt mit dem FC Hansa Rostock im Streit um das Kürzel "FCH".
Das letzte Spiel des FC Hansa gegen den 1. FC Heidenheim liegt fast drei Jahre zurück. Damals in der 2. Liga. Heute trennen die Clubs zwei Klassen. Nun kommt es zum Duell auf ungewohntem Terrain.
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel