Eispiraten Crimmitschau: Doppelpack von Corey Mackin bringt neben Sieg in Kaufbeuren ein Extra-Lob vom Trainer ein

Eispiraten Crimmitschau
Der Eishockey-Zweitligist hat es am Freitagabend beim Schlusslicht spannender gemacht als nötig. Nach der 2:1-Führung war das Team zu passiv. So fiel die Entscheidung erst in der Verlängerung.
Die Eispiraten Crimmitschau sind mit einem Auswärtssieg ins neue Jahr gestartet. Der Eishockey-Zweitligist setzte sich am Freitagabend in der Verlängerung 3:2 (0:1, 1:0, 1:1/1:0) beim ESV Kaufbeuren durch und behauptete mit dem Sieg beim Schlusslicht seinen fünften Tabellenplatz. Mann des Abend war Corey Mackin, der nach 72 Sekunden in der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.