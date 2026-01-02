Eispiraten Crimmitschau: Doppelpack von Corey Mackin bringt neben Sieg in Kaufbeuren ein Extra-Lob vom Trainer ein

Der Eishockey-Zweitligist hat es am Freitagabend beim Schlusslicht spannender gemacht als nötig. Nach der 2:1-Führung war das Team zu passiv. So fiel die Entscheidung erst in der Verlängerung.

Die Eispiraten Crimmitschau sind mit einem Auswärtssieg ins neue Jahr gestartet. Der Eishockey-Zweitligist setzte sich am Freitagabend in der Verlängerung 3:2 (0:1, 1:0, 1:1/1:0) beim ESV Kaufbeuren durch und behauptete mit dem Sieg beim Schlusslicht seinen fünften Tabellenplatz. Mann des Abend war Corey Mackin, der nach 72 Sekunden in der...