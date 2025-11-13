Eispiraten Crimmitschau: Eine neue Rolle beschert Louis Brune mehr Zeit am Puck

Auf den Eishockey-Zweitligisten warten Weißwasser und Kassel als Gegner. Trainer Jussi Tuores über den 25-jährigen Stürmer: „Wir werden in den nächsten Wochen viele gute Momente von ihm sehen.“ Auf und neben dem Eis. Warum?

Die Aufgaben von Louis Brune auf dem Eis haben sich im Verlauf des ersten Viertels der Saison im Team der Eispiraten Crimmitschau verändert. Nachdem er zunächst in der Top-Reihe neben Dylan Wruck und Corey Mackin stürmte, befand sich sein Platz zuletzt in der zweiten Formation neben Denis Shevyrin und Vincent Saponari. Der 25-Jährige spricht... Die Aufgaben von Louis Brune auf dem Eis haben sich im Verlauf des ersten Viertels der Saison im Team der Eispiraten Crimmitschau verändert. Nachdem er zunächst in der Top-Reihe neben Dylan Wruck und Corey Mackin stürmte, befand sich sein Platz zuletzt in der zweiten Formation neben Denis Shevyrin und Vincent Saponari. Der 25-Jährige spricht...