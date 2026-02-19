MENÜ
Philipp Kuhnekath spielte zuletzt für den EC Bad Nauheim. Ab sofort trägt er das Trikot der Eispiraten Crimmitschau.
Philipp Kuhnekath spielte zuletzt für den EC Bad Nauheim. Ab sofort trägt er das Trikot der Eispiraten Crimmitschau. Bild: IMAGO/osnapix
Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau gehen am Freitagabend mit einem neuem Stürmer in ihr 750. Spiel in der DEL 2
Von Monty Gräßler, Lukas Strechel
Der Eishockey-Zweitligist aus Westsachsen hat Philipp Kuhnekath unter Vertrag genommen. Er soll für mehr Tiefe im Kader sorgen und dem Team helfen, wieder auf Erfolgskurs zu kommen.

Die Eispiraten Crimmitschau haben vor der entscheidenden Phase der Hauptrunde in der Deutschen Eishockeyliga 2 (DEL 2) auf die aktuelle sportliche und personelle Situation reagiert. Wie der Tabellenzehnte am Mittwochabend informierte, wurde mit Philipp Kuhnekath ein erfahrener Offensivspieler unter Vertrag genommen. Der 28-jährige Stürmer kommt...
Erschienen am: 19.02.2026 | 11:47 Uhr
Mehr Artikel