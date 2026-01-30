MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Eispiraten Crimmitschau müssen einen weiteren Ausfall verkraften.
Die Eispiraten Crimmitschau müssen einen weiteren Ausfall verkraften. Bild: Andreas Kretschel
Die Eispiraten Crimmitschau müssen einen weiteren Ausfall verkraften.
Die Eispiraten Crimmitschau müssen einen weiteren Ausfall verkraften. Bild: Andreas Kretschel
Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau und das Verletzungspech: Der nächste Offensiv-Leistungsträger fällt aus
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Eishockey-Zweitligist muss auf einen weiteren wichtigen und torgefährlichen Stürmer verzichten. Er hat sich im Training am Donnerstagvormittag verletzt.

Das Verletzungspech macht dem Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau weiter zu schaffen: In den Spielen am Freitag gegen Kassel und am Sonntag in Weißwasser steht erneut nur ein Mini-Kader zur Verfügung. Die jüngste Hiobsbotschaft: In der Übungseinheit am Donnerstag verließ Dominic Walsh verletzungsbedingt vorzeitig das Eis. Dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:30 Uhr
4 min.
Sie werben in Bayern und Baden-Württemberg auf Plakaten fürs Vogtland
Zahnarzt Jan-Philipp Kunze, Analog-Astronautin Anika Mehlis und Unternehmer Ronny Jäkel (von links) sind die Gesichter der neuen Kampagne vom Vogtlandkreis.
Mit einer neuen Kampagne will der Vogtlandkreis die Region als attraktiven Wirtschafts- und Lebensraum zeigen. Drei persönliche Lebensgeschichten stehen dabei beispielhaft für berufliche Chancen.
Christian Schubert
10:18 Uhr
2 min.
Tennis-Drama in Melbourne: Zverev verliert gegen Alcaraz
Alexander Zverev hat das Finale bei den Australian Open verpasst.
Alexander Zverev verliert in Melbourne das längste Tennisspiel seiner Karriere. Gegen den Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz muss er sich in fünf Sätzen und nach viel Drama geschlagen geben.
28.01.2026
2 min.
Gefilmter Hilferuf von der Klingenthaler Alm zeigt das ganze Ausmaß des Wegestreits
Ein Video, das die Zufahrt zur Klingenthaler Alm zeigt, sorgt aktuell im Netz für Furore.
Im Netz sorgt neuerdings ein Video für Furore, dass das Dilemma um die Zufahrt zur Klingenthaler Alm in allen Facetten zeigt - im Zeitraffer, aber dennoch über alle Höhenmeter. Ein gefilmter Hilferuf.
Daniela Hommel-Kreißl
20.01.2026
4 min.
Jussi Tuores bleibt bei den Eispiraten Crimmitschau: Coach spricht über Familienzuwachs, Trainerstab und Kaderplanung
Jussi Tuores hat seinen Vertrag bei den Eispiraten Crimmitschau verlängert.
Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau setzt auch in den nächsten beiden Spielzeiten auf den finnischen Übungsleiter. Der 36-Jährige braucht bald eine größere Wohnung und ein größeres Auto. Warum?
Holger Frenzel
27.01.2026
2 min.
Eispiraten Crimmitschau und die Personalplanung: So geht es mit der sechsten und letzten Ausländerlizenz weiter
Trainer Jussi Tuores muss bei den Eispiraten Crimmitschau den Ausfall von etlichen Schlüsselspielern verkraften.
Dem Eishockey-Zweitligisten machen schmerzhafte Ausfälle zu schaffen. Warum Torhüter Christian Schneider pausiert und welche Aussage es zur Hilfe vom Förderlizenzpartner aus Bremerhaven gibt.
Holger Frenzel
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist aber eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
Mehr Artikel