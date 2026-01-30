Eispiraten Crimmitschau und das Verletzungspech: Der nächste Offensiv-Leistungsträger fällt aus

Der Eishockey-Zweitligist muss auf einen weiteren wichtigen und torgefährlichen Stürmer verzichten. Er hat sich im Training am Donnerstagvormittag verletzt.

Das Verletzungspech macht dem Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau weiter zu schaffen: In den Spielen am Freitag gegen Kassel und am Sonntag in Weißwasser steht erneut nur ein Mini-Kader zur Verfügung. Die jüngste Hiobsbotschaft: In der Übungseinheit am Donnerstag verließ Dominic Walsh verletzungsbedingt vorzeitig das Eis. Dem...