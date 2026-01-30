Eispiraten Crimmitschau und das Verletzungspech: Kapitän Dominic Walsh befindet sich im Krankenhaus

Der Eishockey-Zweitligist muss auf den torgefährlichen und erfahrenen Stürmer verzichten. Der 36-Jährige hat sich im Training am Donnerstag verletzt. Was bisher bekannt ist.

Das Verletzungspech macht dem Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau weiter zu schaffen: In den Spielen am Freitag gegen Kassel und am Sonntag in Weißwasser steht erneut nur ein Mini-Kader zur Verfügung.