Eispiraten Crimmitschau und das Verletzungspech: Kapitän Dominic Walsh befindet sich im Krankenhaus

Eispiraten Crimmitschau
Der Eishockey-Zweitligist muss auf den torgefährlichen und erfahrenen Stürmer verzichten. Der 36-Jährige hat sich im Training am Donnerstag verletzt. Was bisher bekannt ist.
Das Verletzungspech macht dem Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau weiter zu schaffen: In den Spielen am Freitag gegen Kassel und am Sonntag in Weißwasser steht erneut nur ein Mini-Kader zur Verfügung.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.