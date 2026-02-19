Eispiraten Crimmitschau verpflichten Stürmer von hessischem Liga-Rivalen Bad Nauheim

Eispiraten Crimmitschau
Der Eishockey-Zweitligist aus Westsachsen hat Philipp Kuhnekath unter Vertrag genommen. Er soll für mehr Tiefe im Kader sorgen und dem Team helfen, wieder auf Erfolgskurs zu kommen.
Die Eispiraten Crimmitschau haben vor der entscheidenden Phase der Hauptrunde in der Deutschen Eishockeyliga 2 (DEL 2) auf die aktuelle sportliche und personelle Situation reagiert. Wie der Tabellenzehnte am Mittwochabend informierte, wurde mit Philipp Kuhnekath ein erfahrener Offensivspieler unter Vertrag genommen. Der 28-jährige Stürmer...
