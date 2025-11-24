Eispiraten Crimmitschau verstärken Offensive: Sebastian Streu soll aus Freiburg kommen

Eispiraten Crimmitschau
In der Deutschen Eishockey Liga 2 dreht sich das Personalkarussell. Der 26-jährige Stürmer hat seinen Vertrag im Breisgau aufgelöst. Er verfügt über DEL-Erfahrung aus Berlin und Iserlohn.
Aufgrund des Verletzungspechs sollen sich die Eispiraten Crimmitschau die Dienste von Stürmer Sebastian Streu gesichert haben. Der 26-Jährige steht von einem Wechsel vom EHC Freiburg zu den Westsachsen.
