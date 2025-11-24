Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Suche nach Verstärkung bei den Eispiraten Crimmitschau war von Erfolg gekrönt.
Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Die Suche nach Verstärkung bei den Eispiraten Crimmitschau war von Erfolg gekrönt.
Die Suche nach Verstärkung bei den Eispiraten Crimmitschau war von Erfolg gekrönt. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau verstärken Offensive: Sebastian Streu soll aus Freiburg kommen
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Deutschen Eishockey Liga 2 dreht sich das Personalkarussell. Der 26-jährige Stürmer hat seinen Vertrag im Breisgau aufgelöst. Er verfügt über DEL-Erfahrung aus Berlin und Iserlohn.

Aufgrund des Verletzungspechs sollen sich die Eispiraten Crimmitschau die Dienste von Stürmer Sebastian Streu gesichert haben. Der 26-Jährige steht von einem Wechsel vom EHC Freiburg zu den Westsachsen.
