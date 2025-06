Eispiraten Crimmitschau: Zwischen Weihnachten und Silvester kommt es im Sahnpark zu einem Derby

Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau startet mit einem Heimspiel gegen Krefeld in die Saison 2025/26. Welche Gegner rund um den Jahreswechsel auf das Team von Trainer Jussi Tuores warten.

Die ersten Eckdaten für den Spielplan in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2) stehen fest. Die Eispiraten Crimmitschau starten am 19. September mit einem Heimspiel gegen die Krefeld Pinguine in die Saison 2025/26. Zwei Tage später folgt ein Auswärtsspiel in Kaufbeuren. Das steht nach der Live-Auslosung fest, die am Mittwochabend erfolgt ist.