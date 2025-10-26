Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Dominic Walsh jubelt über die 1:0-Führung. Der Kapitän traf nach Vorarbeit von Dylan Wruck.
Dominic Walsh jubelt über die 1:0-Führung. Der Kapitän traf nach Vorarbeit von Dylan Wruck. Bild: Andreas Kretschel
Dominic Walsh jubelt über die 1:0-Führung. Der Kapitän traf nach Vorarbeit von Dylan Wruck.
Dominic Walsh jubelt über die 1:0-Führung. Der Kapitän traf nach Vorarbeit von Dylan Wruck. Bild: Andreas Kretschel
Eispiraten Crimmitschau
Geburtstagsgeschenk und Treffer aus Kategorie „Tor des Monats“: Eispiraten Crimmitschau feiern Heimsieg gegen die Towerstars Ravensburg
Redakteur
Von Holger Frenzel
Vor 2247 Zuschauern hat der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau einen perfekten Tag erwischt. Die Umstellungen von Trainer Jussi Tuores nach der Pleite in Weiden zeigten Wirkung.

Den sechsten Sieg im zwölften Spiel haben die Eispiraten Crimmitschau in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2) eingefahren. Sie zeigten am Sonntagabend beim 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)-Sieg eine geschlossene Mannschaftsleistung. Und bereiteten Torhüter Kevin Reich an dessen 30. Geburtstag ein doppeltes Geschenk - mit drei Punkten und einem Shutout.
