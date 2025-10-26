Geburtstagsgeschenk und Treffer aus Kategorie „Tor des Monats“: Eispiraten Crimmitschau feiern Heimsieg gegen die Towerstars Ravensburg

Vor 2247 Zuschauern hat der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau einen perfekten Tag erwischt. Die Umstellungen von Trainer Jussi Tuores nach der Pleite in Weiden zeigten Wirkung.

Den sechsten Sieg im zwölften Spiel haben die Eispiraten Crimmitschau in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2) eingefahren. Sie zeigten am Sonntagabend beim 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)-Sieg eine geschlossene Mannschaftsleistung. Und bereiteten Torhüter Kevin Reich an dessen 30. Geburtstag ein doppeltes Geschenk - mit drei Punkten und einem Shutout.