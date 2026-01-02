Hiobsbotschaft: Eispiraten Crimmitschau müssen die nächsten zehn Wochen auf Mirko Sacher verzichten

Der Verteidiger hat sich gegen Kassel eine Oberkörperverletzung zugezogen. Eine interessante Personalie gibt es unterdessen beim Spitzenreiter Krefeld, der am Sonntag in den Sahnpark kommt.

Die Eispiraten Crimmitschau starten mit einem Wochenende der Gegensätze ins neue Jahr. Der Eishockey-Zweitligist gastiert am Freitag, 19.30 Uhr, zunächst beim Tabellenschlusslicht ESV Kaufbeuren, ehe am Sonntag, 17 Uhr, das Heimspiel gegen die an der Tabellenspitze stehenden Krefeld Pinguine auf dem Plan steht. Bitter: Nicht nur in diesen beiden...