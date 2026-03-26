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Legendär in Crimmitschau: Patrick Pohl und sein Hausschwein „Pumba“.
Legendär in Crimmitschau: Patrick Pohl und sein Hausschwein „Pumba“. Foto: Andreas Kretschel/Archiv
Legendär in Crimmitschau: Patrick Pohl und sein Hausschwein „Pumba“.
Legendär in Crimmitschau: Patrick Pohl und sein Hausschwein „Pumba“. Foto: Andreas Kretschel/Archiv
Eispiraten Crimmitschau
Unbekümmert, kreativ, legendär: Eishockey-Profi Patrick Pohl verkündet Karriere-Ende
Redakteur
Von Holger Frenzel
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In der ewigen Scorerliste der Eispiraten Crimmitschau steht der 36-Jährige auf dem zweiten Platz. Ein Ex-Kollege verrät, welchen Trainer der Center mit seinem Stil am meisten zur Verzweiflung gebracht hat.

Patrick Pohl hängt seine Schlittschuhe an den Nagel. Der 36-jährige Eishockey-Profi, der zwischen 2016 und 2023 zu den prägenden Akteuren im Team des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau gehörte, beendet seine Karriere. Die Entscheidung hat der Stürmer am Mittwoch über seinen Instagram-Kanal verkündet – unter einem Foto, auf...
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