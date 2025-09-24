Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Eiskunstlauf-Paar Roscher/Schuster aus Chemnitz startet nach Trainingsunfall mit neuer Kür in die Olympiasaison

Letizia Roscher und Luis Schuster während der Olympiaprobe im Februar in Mailand. Kehren die Chemnitzer zu den Winterspielen 2026 in die Modestadt zurück?
Wintersport
Eiskunstlauf-Paar Roscher/Schuster aus Chemnitz startet nach Trainingsunfall mit neuer Kür in die Olympiasaison
Von Thomas Prenzel
Mit der Hymne eines großen Popstars will sich das Duo den Olympiatraum erfüllen. Doch der Optimismus ist vor der Nebelhorn-Trophy in Oberstdorf leicht gedämpft.

Vor der zurückliegenden Eiskunstlaufsaison zwackte Luis Schuster mal das Knie, zuweilen schmerzte auch der Knöchel. Und auch in dieser Vorbereitung lief nicht alles glatt beim Chemnitzer und seiner Eispartnerin Letizia Roscher. Das spezifische Üben musste im Sommer fast drei Monate nach Berlin ausgelagert werden, weil in der Halle am Chemnitzer...
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
1 min.
Nur kein Übermut: RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg
So wie zum Ende der vergangenen Saison will RB Leipzig auch diesmal in Wolfsburg jubeln. (Archivbild)
RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg - eigentlich eine dankbare Aufgabe. Doch noch sind die Sachsen nicht gefestigt, müssen sich jeden Erfolg hart erarbeiten.
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
2 min.
Film ab für den "Schlingel" - Festival bietet neun Premieren
Das internationale Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert dieses Jahr 30. Jubiläum. (Symbolbild)
Das Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert 30. Jubiläum. Dazu stehen in den nächsten Tagen mehr als 200 Filme auf dem Programm - einige werden zum allerersten Mal öffentlich gezeigt.
20.02.2025
3 min.
Fünfte beim Olympiatest in Mailand: Chemnitzer Eiskunstlauf-Paar Roscher/Schuster stimmt Trainer Ingo Steuer auch ohne WM-Start zufrieden
Ingo Steuer, der Trainer des Chemnitzer Eiskunstlauf-Paars Letizia Roscher und Luis Schuster, war mit dem Auftritt seiner Schützlinge in Mailand zufrieden.
Das war knapp: Für die WM in Boston hat es in diesem Jahr für das Duo vom Küchwald noch nicht gereicht. Eine kleine Hoffnung bleibt allerdings.
Thomas Prenzel
26.08.2025
4 min.
Sommer-Grand-Prix startet in Oberstdorf: Vogtland-Power in der Damen-Kombination – ein starkes Team wächst zusammen
Jenny Nowak (links) und Ronja Loh freuen sich schon jetzt auf „einen coolen Weltcupwinter“ auch ohne Olympia.
Die Frauen bleiben in der Nordischen Kombination bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand außen vor. Zwei Klingenthalerinnen bringt das nicht vom Weg ab.
Thomas Prenzel
