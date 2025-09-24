Eiskunstlauf-Paar Roscher/Schuster aus Chemnitz startet nach Trainingsunfall mit neuer Kür in die Olympiasaison

Wintersport
Mit der Hymne eines großen Popstars will sich das Duo den Olympiatraum erfüllen. Doch der Optimismus ist vor der Nebelhorn-Trophy in Oberstdorf leicht gedämpft.
Vor der zurückliegenden Eiskunstlaufsaison zwackte Luis Schuster mal das Knie, zuweilen schmerzte auch der Knöchel. Und auch in dieser Vorbereitung lief nicht alles glatt beim Chemnitzer und seiner Eispartnerin Letizia Roscher. Das spezifische Üben musste im Sommer fast drei Monate nach Berlin ausgelagert werden, weil in der Halle am Chemnitzer...
