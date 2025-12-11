MENÜ
  • Eiskunstlauf-Paar Roscher/Schuster aus Chemnitz vor Deutscher Meisterschaft: „Wollen zeigen, dass wir noch da sind“

Letizia Roscher und Luis Schuster kennen das olympische Eis in Mailand, auf dem sie im Februar bei Testwettkämpfen Fünfte wurden. Bild: Imago
Letizia Roscher und Luis Schuster kennen das olympische Eis in Mailand, auf dem sie im Februar bei Testwettkämpfen Fünfte wurden. Bild: Imago
Wintersport
Eiskunstlauf-Paar Roscher/Schuster aus Chemnitz vor Deutscher Meisterschaft: „Wollen zeigen, dass wir noch da sind“
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Das Duo hofft in Oberstdorf auf eine erneute Steigerung. Letztes Wochenende erreichten die Sachsen in Zagreb Saisonbestleistung. Doch zwei Berliner Paare haben bei Olympia die Nase vorn.

Den Olympiatraum vor der Saison im Kopf, die Realität vor Augen: Nach der schwierigen Saisonvorbereitung will das Chemnitzer Eiskunstlauf-Paar Letizia Roscher/Luis Roscher bei den Deutschen Meisterschaften ab Freitag den aktuellen Aufwärtstrend fortsetzen. Vergangenes Wochenende erreichten die 21-Jährige und ihr drei Jahre älterer Eispartner...
