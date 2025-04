Eisschnelllauf: Schnappt sich der Sachsen-Express bei der Weltmeisterschaft eine Medaille?

Im norwegischen Hamar geht es am Wochenende für die besten Kufenflitzer der Welt auf den Einzelstrecken um die WM-Titel. Wieso ein Trio aus Sachsen als ein großer deutscher Hoffnungsträger gilt und warum es viel private Unterstützung vor Ort dabei hat.

Ein wenig ins Schwitzen gekommen sind die Verantwortlichen der Deutschen Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG) schon vor der am Donnerstag beginnenden Einzelstrecken-Weltmeisterschaft. Weil am ursprünglich geplanten Anreisetag der Sportler am Montag an vielen deutschen Flughäfen gestreikt wurde, musste der Verband die Flüge nach...