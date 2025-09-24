Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Ekitiké entschuldigt sich für unnötigen Platzverweis

Hugo Ekitike zieht bei seinem Torjubel das Trikot aus - und wird dafür vom Schiedsrichter bestraft
Hugo Ekitike zieht bei seinem Torjubel das Trikot aus - und wird dafür vom Schiedsrichter bestraft
Fußball
Ekitiké entschuldigt sich für unnötigen Platzverweis
Der frühere Frankfurter Torjäger zieht beim Torjubel sein Trikot aus - und sieht dafür Rot. Trainer Slot findet die Aktion "dumm", nun reagiert der Stürmer.

Liverpool.

Der Ex-Frankfurter Hugo Ekitiké hat sich für seine unnötige Rote Karte im Ligapokal-Spiel gegen den FC Southampton (2:1) entschuldigt. "Heute Abend haben mich die Emotionen übermannt. Ich entschuldige mich bei der ganzen Reds-Familie", schrieb der Torjäger auf Instagram.

Ekitiké hatte nach seinem Siegtreffer in der 85. Minute beim Torjubel das Trikot ausgezogen und hoch gehalten. Dafür sah der bereits verwarnte Stürmer die Gelb-Rote Karte. Liverpool-Trainer Arne Slot hatte die Aktion als "dumm" bezeichnet. Ekitiké ist nun für das Spiel gegen Crystal Palace am Samstag gesperrt. (dpa)

