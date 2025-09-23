Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Ekitiké trifft und fliegt: Liverpool siegt im Ligapokal

Hugo Ekitike zieht bei seinem Torjubel das Trikot aus - und wird dafür vom Schiedsrichter bestraft
Hugo Ekitike zieht bei seinem Torjubel das Trikot aus - und wird dafür vom Schiedsrichter bestraft Bild: Peter Byrne/PA Wire/dpa
Der ehemalige Frankfurter Hugo Ekitiké erzielte den Siegtreffer zum 2:1 für Liverpool.
Der ehemalige Frankfurter Hugo Ekitiké erzielte den Siegtreffer zum 2:1 für Liverpool. Bild: Jon Super/AP/dpa
Liverpools Rekordneuzugang Alexander Isak erzielte die glückliche Führung für den FC Liverpool.
Liverpools Rekordneuzugang Alexander Isak erzielte die glückliche Führung für den FC Liverpool. Bild: Jon Super/AP/dpa
Hugo Ekitike zieht bei seinem Torjubel das Trikot aus - und wird dafür vom Schiedsrichter bestraft
Hugo Ekitike zieht bei seinem Torjubel das Trikot aus - und wird dafür vom Schiedsrichter bestraft Bild: Peter Byrne/PA Wire/dpa
Der ehemalige Frankfurter Hugo Ekitiké erzielte den Siegtreffer zum 2:1 für Liverpool.
Der ehemalige Frankfurter Hugo Ekitiké erzielte den Siegtreffer zum 2:1 für Liverpool. Bild: Jon Super/AP/dpa
Liverpools Rekordneuzugang Alexander Isak erzielte die glückliche Führung für den FC Liverpool.
Liverpools Rekordneuzugang Alexander Isak erzielte die glückliche Führung für den FC Liverpool. Bild: Jon Super/AP/dpa
Fußball
Ekitiké trifft und fliegt: Liverpool siegt im Ligapokal
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ohne mehrere Stammspieler müht sich Liverpool gegen Zweitligist Southampton in die nächste Runde. Die Tore erzielen zwei frühere Bundesliga-Stars. Einer muss nach seinem Torjubel vorzeitig vom Platz.

Liverpool.

Der englische Fußballmeister FC Liverpool hat mit Mühe die vierte Runde des Ligapokals erreicht. Gegen Zweitligist FC Southampton setzten sich die Reds mit einer stark veränderten Mannschaft knapp mit 2:1 (1:0) durch. Der deutsche Nationalspieler Florian Wirtz und mehrere Stammspieler kamen nicht zum Einsatz.

Ekitiké trifft und fliegt vom Platz

Die Tore für die Reds erzielten der frühere Dortmunder Alexander Isak (43. Minute) und der ehemalige Frankfurter Hugo Ekitiké (85.), der direkt nach seinem Treffer vom Platz flog. Bei seinem Torjubel hatte Ekitiké, der zuvor schon Gelb gesehen hatte, sein Trikot ausgezogen - worauf der Schiedsrichter ihm Gelb-Rot zeigte.

Southampton hatte in Anfield vor allem in der ersten Hälfte eine starke Partie gezeigt. Der Zweitligist hatte sogar die Chance zur Führung, bevor Liverpools Rekordtransfer Isak das zu diesem Zeitpunkt schmeichelhafte 1:0 für die Gastgeber erzielte. Auch nach der Pause spielten die Saints weiter gut mit und kamen durch Shea Charles (76.) zum verdienten Ausgleich, der jedoch nur zehn Minuten währte.

Wirtz nicht im Kader

Der ehemalige Leverkusener Wirtz, für den es trotz des perfekten Saisonstarts des FC Liverpool noch nicht rund läuft, stand nicht im Kader. Schon beim 2:1-Sieg gegen Everton am Wochenende war der Nationalspieler erst nach 60 Minuten eingewechselt worden. Hingegen wurde der Ex-Leverkusener Jeremie Frimpong für die Startelf nominiert.

Vor dem Anpfiff in Anfield wurde Matt Beard mit einer Schweigeminute gedacht. Der frühere Trainer des Fußball-Frauenteams von Liverpool war überraschend im Alter von 47 Jahren gestorben. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
20.09.2025
2 min.
Fünfter Sieg im fünften Spiel: Liverpool schlägt Everton
Der ehemalige Frankfurter Hugo Ekitike erzielte das 2:0 für Liverpool
Der Traumstart des FC Liverpool geht weiter. Die Reds gewinnen auch das Derby gegen Everton und feiern damit schon den fünften Sieg im fünften Premier-League-Spiel.
14:05 Uhr
1 min.
Ekitiké entschuldigt sich für unnötigen Platzverweis
Hugo Ekitike zieht bei seinem Torjubel das Trikot aus - und wird dafür vom Schiedsrichter bestraft
Der frühere Frankfurter Torjäger zieht beim Torjubel sein Trikot aus - und sieht dafür Rot. Trainer Slot findet die Aktion "dumm", nun reagiert der Stürmer.
27.09.2025
1 min.
Nur kein Übermut: RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg
So wie zum Ende der vergangenen Saison will RB Leipzig auch diesmal in Wolfsburg jubeln. (Archivbild)
RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg - eigentlich eine dankbare Aufgabe. Doch noch sind die Sachsen nicht gefestigt, müssen sich jeden Erfolg hart erarbeiten.
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
2 min.
Film ab für den "Schlingel" - Festival bietet neun Premieren
Das internationale Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert dieses Jahr 30. Jubiläum. (Symbolbild)
Das Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert 30. Jubiläum. Dazu stehen in den nächsten Tagen mehr als 200 Filme auf dem Programm - einige werden zum allerersten Mal öffentlich gezeigt.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
Mehr Artikel