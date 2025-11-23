Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Elversberg feiert furiosen Last-Minute-Sieg beim KSC

Younes Ebnoutalib (r) bestrafte einen Patzer der KSC-Defensive.
Younes Ebnoutalib (r) bestrafte einen Patzer der KSC-Defensive. Bild: Uli Deck/dpa
Jubel des Doppelpackers: Doch die zwei Tore von Roko Simic waren für den KSC zu wenig.
Jubel des Doppelpackers: Doch die zwei Tore von Roko Simic waren für den KSC zu wenig. Bild: Uli Deck/dpa
Marcel Franke leistete sich schon im dritten Spiel nacheinander einen Patzer.
Marcel Franke leistete sich schon im dritten Spiel nacheinander einen Patzer. Bild: Uli Deck/dpa
2. Bundesliga
Elversberg feiert furiosen Last-Minute-Sieg beim KSC
Die SV Elversberg führt zweimal beim Karlsruher SC und muss zweimal den Ausgleich hinnehmen. Als es nach einem Unentschieden aussieht, fällt doch noch das Tor.

Karlsruhe.

Felix Keidel hat der SV Elversberg einen Last-Minute-Sieg beim Karlsruher SC gesichert. In der Nachspielzeit traf der Mittelfeldspieler zum 3:2 (1:0)-Sieg. Damit endete für Elversberg nach zwei verspielten Führungen doch noch die kurze Schwächephase nach vier Pflichtspielen ohne Erfolgserlebnis. Die Gäste verteidigten damit den Aufstiegs-Relegationsrang. 

Der KSC stand am Ende trotz eines Doppelpacks von Roko Šimić vor 31.909 Zuschauern mit leeren Händen da. Der zur Halbzeit eingewechselte Stürmer hatte in der 62. und 83. Minute zweimal die Rückstände wettgemacht. 

Für Elversberg war zuvor Younes Ebnoutalib erfolgreich gewesen (26. Minute) , nachdem KSC-Routinier Marcel Franke ein Zuspiel von Torhüter Hans Christian Bernat vertändelt hatte. Zudem traf Lukas Petkov (66.). Im Anschluss drohte Elversberg trotz eines Chancen-Übergewichts den angestrebten Sieg zu verpassen - doch dann erlöste Keidel die Gäste doch noch.

(dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
