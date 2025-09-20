Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Elversberg siegt in Braunschweig - Ebnoutalib mit Doppelpack

Younes Ebnoutalib (l) bringt Elversberg in Führung.
Younes Ebnoutalib (l) bringt Elversberg in Führung. Bild: Swen Pförtner/dpa
Erencan Yardımcı sorgt für den schnellen Ausgleich der Gastgeber.
Erencan Yardımcı sorgt für den schnellen Ausgleich der Gastgeber. Bild: Swen Pförtner/dpa
Jan Gyamerah feiert sein Tor zum 2:1 für Elversberg.
Jan Gyamerah feiert sein Tor zum 2:1 für Elversberg. Bild: Swen Pförtner/dpa
Frederik Schmahl (l) sorgt für den Endstand.
Frederik Schmahl (l) sorgt für den Endstand. Bild: Swen Pförtner/dpa
2. Bundesliga
Elversberg siegt in Braunschweig - Ebnoutalib mit Doppelpack
Die SV Elversberg bestätigt ihre spielerische Klasse. Bei Eintracht Braunschweig wird Angreifer Ebnoutalib mit seinen Saisontoren fünf und sechs zum Matchwinner.

Braunschweig.

Die SV Elversberg hat sich in der 2. Fußball-Bundesliga zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze gesetzt. Die Mannschaft von Trainer Vincent Wagner gewann bei Eintracht Braunschweig mit 4:1 (2:1). Für die Saarländer war es am 6. Spieltag der vierte Saisonerfolg, während die Niedersachsen nach der dritten Niederlage im Mittelfeld bleiben. 

Younes Ebnoutalib mit einem Doppelpack (12. Minute/ 79.), Jan Gyamerah (34.) und Frederik Schmahl (86.) sorgten für den verdienten Sieg der technisch besseren und cleverer spielenden Gäste. Für die Niedersachsen, die mit Zweikampfwillen und Einsatz dagegen hielten, glich Erecan Yardimci (20.) zwischenzeitlich aus. Aber nach der Gelb-Roten Karte von Mittelfeldspieler Robin Heußer (63.) mussten die Hausherren bei sommerlichen 28 Grad Celcius in Unterzahl spielen. 

Elversberg spielerisch besser 

Elversberg wirkte selbstbewusster, abgeklärter und nutzte seine Chancen. Lediglich nach dem Ausgleich war eine kurze Verunsicherung zu spüren. 

Die Hausherren, die auf ihren für ein Spiel rotgesperrten Kapitän Sven Köhler verzichten mussten, setzten nach dem 0:1 aber die SVE-Abwehr einige Male unter Druck. Der Ausgleich durch einen Kopfball Yardimci war der Lohn. Doch nach einem weiten Einwurf zog Gyamerah im Gewühl aus 13 Metern ab, sein noch abgefälschter Schuss war für Eintracht-Keeper Ron-Thorben Hoffmann unhaltbar.

Auch nach der Pause hatte Elversberg das Spiel im Griff, zudem waren sie fast 30 Minuten in Überzahl. Die Eintracht kämpfte zwar, ihr fehlten aber die Ideen und Durchschlagskraft in der Offensive - und am Ende auch die Kräfte. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
