  • Elversberg springt auf Rang zwei und verschärft Hertha-Krise

Traf doppelt für Elversberg: Younes Ebnoutalib (l).
Traf doppelt für Elversberg: Younes Ebnoutalib (l). Bild: Andreas Gora/dpa
Kein Geschenk am Geburtstag für Herthas Coach Stefan Leitl.
Kein Geschenk am Geburtstag für Herthas Coach Stefan Leitl. Bild: Andreas Gora/dpa
2. Bundesliga
Elversberg springt auf Rang zwei und verschärft Hertha-Krise
Bei den Berlinern liegen Anspruch und Realität nach wie vor weit auseinander. Bei Elversberg überzeugt ein Startelf-Debütant.

Berlin.

Fußball-Zweitligist SV Elversberg hat sich vorübergehend auf einen Aufstiegsplatz verbessert und Hertha BSC tiefer in die Krise gestürzt. Das Team aus dem Saarland gewann beim erschreckend schwachen Hauptstadt-Club mit 2:0 (1:0) und unterstrich seinen Status als Berliner Angstgegner. Schon in der Vorsaison hatte Elversberg beide Liga-Duelle mit den Berlinern gewonnen. 

Startelf-Debütant Younes Ebnoutalib (5. Minute/59.) war mit seinem Doppelpack der Mann des Spiels. Bei seinem ersten Treffer nutzte der Elversberger einen Abwehrpatzer von Herthas Marton Dardai und überlistete Keeper Tjark Ernst aus spitzem Winkel. 

Herthas Linus Gechter musste in der 77. Minute nach seiner zweiten Verwarnung den Platz verlassen. Mit zwei Punkten aus vier Spielen bleiben die Berliner auf einem Abstiegsplatz.

Elversbergs Günther scheitert am Pfosten

Der Großteil der 39.680 Zuschauer quittierte die Berliner Leistung schon nach einer Viertelstunde mit Pfiffen. Offensiv ging gar nichts und bis auf eine Minichance durch Maurice Krattenmacher in der 35. Minute entwickelten die Gastgeber überhaupt keine Torgefahr. Elversberg dominierte und hätte zur Halbzeit höher führen müssen. Lasse Günther scheiterte am Pfosten. 

Nach der Pause belebte der eingewechselte Sebastian Grönning nur kurzzeitig das Berliner Offensivspiel, die klaren Chancen erspielten sich die Gäste. Günthers Versuch konnte Ernst zunächst noch parieren, bei Ebnoutalibs Schuss aus kurzer Distanz war er chancenlos. (dpa)

