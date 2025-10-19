Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Elversberg und Ebnoutalib wirbeln weiter

Younes Ebnoutalib (vorn): Hattrick gegen Fürth.
Younes Ebnoutalib (vorn): Hattrick gegen Fürth. Bild: Harald Tittel/dpa
Bambasé Conté (2.v.l.) wird zu seinem Führungstor beglückwünscht.
Bambasé Conté (2.v.l.) wird zu seinem Führungstor beglückwünscht. Bild: Harald Tittel/dpa
Fürth und Marco John (M.) von Elversbergern umzingelt.
Fürth und Marco John (M.) von Elversbergern umzingelt. Bild: Harald Tittel/dpa
Younes Ebnoutalib (vorn): Hattrick gegen Fürth.
Younes Ebnoutalib (vorn): Hattrick gegen Fürth. Bild: Harald Tittel/dpa
Bambasé Conté (2.v.l.) wird zu seinem Führungstor beglückwünscht.
Bambasé Conté (2.v.l.) wird zu seinem Führungstor beglückwünscht. Bild: Harald Tittel/dpa
Fürth und Marco John (M.) von Elversbergern umzingelt.
Fürth und Marco John (M.) von Elversbergern umzingelt. Bild: Harald Tittel/dpa
2. Bundesliga
Elversberg und Ebnoutalib wirbeln weiter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der saarländische Dorfclub SV Elversberg lässt auch der SpVgg Greuther Fürth keine Chance. Ein Doppelpack-Spezialist trifft dreifach.

Spiesen-Elversberg.

Die SV Elversberg spielt in der 2. Fußball-Bundesliga weiter groß auf und verteidigte mit seinem siebten Sieg die Spitzenposition. Die Saarländer glänzten beim 6:0 (1:0) gegen die SpVgg Greuther Fürth und feierten Torjäger Younes Ebnoutalib, der nun schon neun Tore vorweisen kann. 

Bambasé Conté (27. Minute) gelang die 1:0-Führung. Dann glänzte Ebnoutalib, der in dieser Runde bereits drei Mal doppelt getroffen hatte, mit einem Hattrick (48./56./80.) vor 8.483 Zuschauern im Stadion an der Kaiserlinde. Jason Ceka (85.) und Florian Le Joncour (90.+3) setzten die Schlusspunkte für das Team von Trainer Vincent Wagner. 

Conté trifft - und muss raus

Nach dem vierten Dreier in Serie führt Elversberg die Tabelle mit einem Punkt vor dem FC Schalke 04 an. Der Dorfclub ist nun seit sieben Spielen ohne Niederlage. Die Hoffenheimer Leihgabe Conté selbst leitete den Führungstreffer bei einem Konter ein und nutzte die Hereingabe von Lasse Günther. Der 22-Jährige musste allerdings zur Pause angeschlagen raus.

Fünfte Niederlage für Fürth

Die Fürther taten sich schwer gegen die neu formierte, aber bereits top organisierte und spielstarke SVE. Direkt nach Wiederanpfiff erhielten die Franken den nächsten Rückschlag: Ebnoutalib machte per Direktabnahme das 2:0. Kurz darauf rettete SVE-Keeper Nicolas Kristof mit dem Fuß gegen Felix Klaus, ehe erneut Ebnoutalib die fünfte Niederlage für das Gäste-Team vorzeitig klarmachte. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
20.10.2025
4 min.
Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwurst: Fleisch-Riese aus China schluckt deutschen Traditionsbetrieb
Der Begriff „Nürnberger Rostbratwurst“ ist durch die EU geschützt. Das heißt, nur Würste aus der Region Nürnberg dürfen so genannt werden. Traditionell werden sie aus Schweinefleisch und Majoran als Hauptgewürz hergestellt.
Nach 100 Jahren endet eine Familien-Ära: Ein Fleisch-Konzern aus China übernimmt über eine Tochterfirma den bekannten Wursthersteller Wolf Essgenuss - und damit auch die Produktion der beliebten Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwürste in Schmölln und Bayern.
Jürgen Becker
12:20 Uhr
4 min.
Schon wieder Elversberg: Dorfclub auch unter Wagner top
Vincent Wagner und die SV Elversberg: schöne Grüße an die Konkurrenz (Archivbild)
Der erstaunliche Erfolgsweg von Elversberg geht weiter. Der Spitzenreiter aus dem Saarland bringt Talente voran und spielt tollen Fußball. Der Club kann auch künftig auf seinen Strategen setzen.
Ulrike John, dpa
13:01 Uhr
2 min.
Schwierige Zeiten für Zeitarbeiter in Deutschland
Die Zeitarbeitsfirmen sehen zurzeit besonders unter Druck, wie die Untersuchung von Creditreform zeigt. (Symbolbild)
Die Rezession trifft die Zeitarbeitsbranche hart, wie eine Analyse zeigt. Die Industrie baut demnach zunächst vor allem externes Personal ab, bevor es die Stammbelegschaft trifft.
13:03 Uhr
4 min.
Neues Album von Stefanie Hertel: Ein letztes Duett mit Vater Eberhard
Stefanie Hertel in ihrem Element – hier bei einem Auftritt diesen Sommer in der Katharinenkirche in Oelsnitz.
Nach sieben Jahren veröffentlicht Sängerin Stefanie Hertel am Freitag eine neue Platte. Sie hält mit dem Album musikalisch Rückschau und blickt gleichzeitig nach vorn. Im November kommt sie mit einem Musiktheater nach Plauen.
Christian Schubert
20.10.2025
3 min.
Neustart nach Insolvenz: Automobilzulieferer aus dem Erzgebirge besetzt erfolgreich Nische
Sascha Spartmann zeigt die fertig lackierten Parkschalter.
Das Hilmersdorfer Unternehmen Aluchrom ist zurück und das durchaus erfolgreich. Geschäftsführer Sascha Spartmann hat eine lukrative Nische entdeckt und denkt bereits über weitere Investitionen nach.
Georg Müller
05.10.2025
2 min.
Elversberg klettert mit 4:0 in Magdeburg an Tabellenspitze
Bambase Conte (3.v.l) trifft zum 1:0 für Elversberg beim 1. FC Magdeburg.
Elversberg hat nur kurzzeitig Probleme und spielt dann seine Klasse aus. Nach dem sechsten Sieg sind die Saarländer Tabellenführer.
Mehr Artikel