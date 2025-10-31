Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Elversberg und Hannover trennen sich 2:2

Lukas Petkov erzielt das 1:0 und war mit bester Mann auf dem Platz.
Hannover 96 jubelt über den Ausgleich in Elversberg.
2. Bundesliga
Elversberg und Hannover trennen sich 2:2
Im Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga trennen sich die SV Elversberg und Hannover 96 unentschieden. Das 2:2 ist ein verdientes Ergebnis, mit dem beide Teams zufrieden sein können.

Spiesen-Elversberg.

Die SV Elversberg hat den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verpasst, Hannover 96 wichtige Punkte im Aufstiegskampf liegengelassen. Beide Teams trennten sich im Spitzenspiel 2:2 (1:1). Die Saarländer stoppten damit ihre kleine Negativserie und rückten über Nacht auf den 2. Tabellenplatz. Hannover bleibt Vierter, kann aber am Wochenende noch überholt werden. 

Vor rund 9.300 Zuschauern in der Ursapharm Arena an der Kaiserlinde trafen Lukas Petkov (22. Minute) und Bambase Conté (80.) für die Gastgeber, ein Eigentor von Abwehrspieler Florian Le Joncour (43.) sowie Virgil Ghita (85.) sorgten in der spannenden Begegnung für den jeweiligen Ausgleich. 

Elversberg war unter der Woche im DFB-Pokal gefordert, Hannover nicht. Dennoch begannen beide Teams schwung- und druckvoll und ließen den jeweiligen Gegenspielern kaum Platz. So entwickelte sich ein intensives Spiel, dass vor allem zwischen den Strafräumen stattfand. Benjamin Källman hatte dann die erste Möglichkeit des Spiels, doch der 96er Angreifer setzte den Ball an den Innenpfosten. 

Elversberg meldet sich nach zwei Niederlagen zurück

Der Treffer für die Gastgeber fiel kurz danach wie aus dem Nichts. Nach einem gewonnenen Zweikampf im eigenen Strafraum ging es schnell nach vorn, wo Petkov unbedrängt einnickte. In der Folge drängte Hannover auf den Ausgleich, der dann auch dank eines unglücklichen Eigentores der Saarländer gelang. 

Nach der Pause übernahmen die Hausherren die Initiative, zwangen den Niedersachsen ihr Spiel auf. Hannover ließ aber wenig zu. Petkov vergab einen eher fragwürdigen Elfmeter, doch Conté reagierte blitzschnell und versenkte den Nachschuss. Doch Hannover kam erneut zurück. Die SVE stoppte damit ihre kleine Niederlagenserie, Hannover bleibt auswärts weiter ungeschlagen. (dpa)

