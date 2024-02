EM-Kandidat Ducksch: "Körpersprache nicht gut"

Marvin Ducksch glaubt trotz gut aufgelegter Konkurrenz weiter an seine Chance bei der EM. Der Angreifer übt Selbstkritik.

Bremen.

Der deutsche EM-Kandidat Marvin Ducksch will an seiner Körpersprache arbeiten. "Insbesondere auch jetzt am Wochenende war die Körpersprache nicht gut von mir", sagte er bei einer Medienrunde.